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El Alavés gana a un Getafe que jugó la mitad del partido con uno menos

La expulsión de Kiko Femenía al borde del descanso condicionó a los de Bordalás, que encajaron tres goles

Mariano Díaz celebra tras conseguir el 2-0.

Mariano Díaz celebra tras conseguir el 2-0. / EFE

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EFE

Vitoria

El Deportivo Alavés se aprovechó este sábado de la inferioridad del Getafe, con diez toda la segunda mitad, para empezar con buen pie (3-0) en LaLiga EA Sports.

Tras una primera mitad cargada de faltas en los dos lados del campo, los locales aprovecharon la expulsión de Kiko Femenía. Les costó anotar el primero, pero cuando Nahuel Tenaglia lo consiguió de cabeza en el minuto 73 y cuando el conjunto azulón se lanzó a por el Getafe en la recta final, dos obras de arte de Mariano Díaz y Mikel Rodríguez, pusieron el broche a la fiesta de Mendizorroza.

Los albiazules entraron con iniciativa pero sin contar con su centro del campo y con balones largos ante un Getafe bajo mínimos, que aprovechó cada rendija que tenía para acercarse a los dominios de Antonio Sivera y del argentino Nahuel Tenaglia, que apareció en las mejores ocasiones visitantes. La primera media hora fue prácticamente un monólogo local, aunque apenas hubo ocasiones para ninguno de los dos equipos.

Los de Bordalás dieron buena cuenta de su personalidad sin balón y evitaron cualquier intento albiazul de crear peligro cerca de David Soria. En el minuto 33, el público y Pablo Ibáñez reclamaron un agarrón en su intento de remate que ni el colegiado ni el VAR consideraron suficiente para señalar la pena máxima.

Desde ese momento se sucedieron varias interrupciones y encontronazos entre varios jugadores que acabaron con Kiko Femenía expulsado al filo del descanso, al llegar tarde a un balón suelto por el que también peleaba Abde Rebbach. Martín Satriano, el más activo del equipo madrileño, lo intentó desde lejos en la última jugada del primer tiempo.

3-0. El Alavés se aprovecha de la inferioridad numérica del Getafe

Nahuel Tenaglia celebra su gol. / EFE

La segunda parte comenzó con dos muy buenas intervenciones consecutivas de David Soria, que evitó que el Alavés se adelantara en superioridad numérica. El Getafe cambió su dibujo con diez futbolistas en intentó aprovechar lo poco que tuvo. El guardameta azulón fue el mejor de su equipo, pues volvió a aparecer para sacar un disparo mordido de Denis Suárez.

Enes Ünal y Martín Satriano eran las balas reales de un Getafe que no salía con muchos hombres para evitar los contragolpes peligrosos de los locales. Quique Sánchez Flores cambió su dibujo y puso más hombres en la zona ofensiva para crear problemas al plantel madrileño, que comenzaba a replegarse.

La insistencia del Alavés tuvo su premio. En un intento de salida del Getafe apareció Nahuel Tenaglia para recuperar el balón, sumarse al ataque y acabar la jugada con remate picado de cabeza a pase de Mariano Díaz, muy activo desde su entrada.

El Getafe intentó aprovechar el balón parado y su referencia, Enes Ünal, para lograr la igualada, pero aunque el turco tuvo la ocasión, no pudo conectar bien con el balón. A pesar del 1-0, los locales no renunciaron y Mikel Rodríguez pudo sentenciar en la recta final, pero falló en el mano a mano con David Soria.

Con el Getafe volcado, Mariano Díaz se inventó una obra de arte por una escuadra en el minuto 92 y en el 94 Mikel Rodríguez se estrenó en Liga con otro tanto.

Ficha técnica

3 - Alavés: Sivera; Ángel (Yusi, min.65), Tenaglia, Koski, Jonny, Rebbach (Aleñá, min. 94); Blanco (Guevara, min. 94), Ibáñez, Denis (Mikel Rodríguez, min.57); Toni Martínez y Mañas (Mariano, min.57)

0 - Getafe: Soria; Femenía, Djené (Sazonov, min. 81), Abqar, Romero, Davinchi (Ünal, min. 46); Terrats, Mario Martín (Risco, min.66), Mangala; Andrés García (Boselli, min. 81) y Satriano (Valou, min. 73).

Goles: 1-0, min.73: Tenaglia. 2-0, min.92: Mariano. 3-0, min.94: Mikel Rodríguez.

Árbitro: Orellana Cid (Comité Andaluz). Expulsó con tarjeta roja directa al visitante Kiko Femenía (min.42). Mostró tarjeta amarilla a los locales Denis (min. 48+), Rebbach (min.66) y Blanco (min.85), y a los visitantes Davinchi (min.10), Martín (min.23) y Djené (min.77).

Noticias relacionadas y más

Incidencias: partido correspondiente a la primera jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio de Mendizorroza de Vitoria ante 13.923 espectadores. Antes del partido se rindió homenaje con un minuto de silencio a los abonados albiazules fallecidos el curso pasado y a las víctimas del terremoto de Colombia.

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