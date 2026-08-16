Mercado de fichajes
El Barça alcanza un principio de acuerdo con el City por Rodri
Joan Domènech
Rodri Hernández jugará en el Barça esta temporada. Tal vez llegue a tiempo para ser presentado en el Joan Gamper. El Barça ha alcanzado un principio de acuerdo con el Manchester City para el traspaso del mediocentro madrileño al club azulgrana. La cifra global de la operación ya está pactada. Los ejecutivos de ambas entidades empezarán con el trasiego de contratos para poder anunciar el pacto definitivo y que el futbolista pueda viajar a Barcelona. Regresa al fútbol español siete años después de su partida, pero vestido de azulgrana.
Mientras el Barça de Hansi Flick afinaba la puesta a punto para la temporada que empezará el domingo en Elche, Deco también sudaba en el despacho. Despedía este domingo con la contratación de Rodri y la de João Cancelo. Por el centrocampista se pagará una millonada, que seguramente superará los 60 millones entre fijo y variables habida cuenta de que el City había rechazado las dos primeras propuestas; el defensa, que fue compañero de Rodri en el City cuatro temporadas (2019-23), llegará gratis. Se reencontrarán en cuestión de días.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- Amancio Ortega, fundador de Inditex, gana por primera vez más de 10.000 millones: 1,1 millones por hora
- El bar de A Coruña con una tortilla que conquista a 3.700 cruceristas: 'Dicen que nos hemos vendido a los guiris
- El Deportivo - Elche podrá verse gratis pero no por televisión convencional: te explicamos cómo
- Dolores Vázquez abre las fiestas de Betanzos: 'Gracias por tantos años de apoyo y cariño y por hacerme sentir una betanceira profundamente orgullosa
- Abre en Monte Alto la primera taberna de brujas de A Coruña: 'Vamos a hacer rituales y celebrar el Sabbat
- La batalla naval de A Coruña devuelve la luz a la ensenada del Orzán
- El barrio de San Roque de A Coruña recupera sus fiestas después de 40 años: 'Me encantaría disfrutar de la celebración como lo hacía cuando era joven
- Los hosteleros de la plaza de María Pita de A Coruña piden mantener terrazas con cierres y tarimas que no se inunden