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Nueva medalla

España se cuelga la plata en el ejercicio mixto del Mundial de gimnasia

El conjunto español, dirigido por Alejandra Quereda y Ana Pelaz, firmó una rutina de mambo de gran dinamismo y expresividad

El conjunto sénior de España de gimnasia rítmica, en una competición.

El conjunto sénior de España de gimnasia rítmica, en una competición. / Europa Press

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EFE

Madrid

La selección española de gimnasia rítmica cerró este domingo su participación en los Mundiales de Fráncfort con la conquista de la medalla de plata en la final del ejercicio mixto con una puntuación de 29,050 puntos, en una prueba en la que Brasil se alzó con la medalla de oro (29,450) y Bulgaria con el bronce (28,750).

El conjunto español, dirigido por la alicantina Alejandra Quereda y Ana Pelaz, firmó una rutina de mambo de gran dinamismo y expresividad. Pese a tener que resolver pequeños desajustes en las recepciones intermedias, las gimnastas españolas salvaron todas las dificultades con solvencia para alcanzar los 29,050 puntos que les aseguraron el segundo cajón del podio.

El oro mundial del ejercicio mixto fue para el conjunto de Brasil, que completó una actuación impecable al ritmo de Lady Gaga. Con una rutina limpia, sin caídas y de alta concentración, las brasileñas obtuvieron una valoración de 29,450 puntos que les otorgaron el oro, mientras que Bulgaria se adjudicó el bronce (28,750) tras completar su mejor pase de la temporada, sin desplazamientos en las recogidas.

Por detrás del podio concluyeron: Israel (28,300), Japón (28,300, lastrada por una caída de aparato), la anfitriona Alemania (28,200), Uzbekistán (28,100) y Ucrania, que quedó apartada de los puestos de honor tras tener dos caídas del aparato.

Esta medalla de plata en el ejercicio mixto corona unos Mundiales históricos para la gimnasia rítmica española, después de que en la jornada del sábado, el conjunto capitaneado por la olímpica Inés Bergua e integrado por Salma Solaun, Andrea Fernández, Andrea Corral y las valencianas Marina Cortelles y Lucía Muñoz conquistase el oro en el concurso completo con 57,450 puntos.

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Con ello repitió una hazaña inédita desde Atenas 1991 y aseguró la plaza para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, en un podio general que completaron Japón (plata) y Brasil (bronce).

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