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REAL MADRID

Florentino esconde a Mourinho y a sus seis fichajes: no habrá presentaciones oficiales

Las bienvenidas de Cucurella, Bernardo, Konaté, Dumfries, Espí y Diomande se limitarán a actos privados con el presidente del Real Madrid

Marc Cucurella no será presentado.

Marc Cucurella no será presentado. / INA FASSBENDER / AFP

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Sergio R. Viñas

Sergio R. Viñas

Madrid

Ya se conoce cuándo se celebrarán las presentaciones oficiales de José Mourinho y de los seis nuevos fichajes del Real Madrid: nunca. El club que preside Florentino Pérez ha decidido erradicar una de las costumbres más habituales del fútbol y se limitará a dar la bienvenida a sus refuerzos en diferentes actos privados.

Será la primera vez que ocurra algo así en el Real Madrid. En los últimos tiempos, los jugadores acudían a dichos actos de carácter privado (aunque difundidos por la televisión del club) para posteriormente atender a los medios de comunicación, ya sin la compañía de Florentino. Así sucedió el verano pasado con Huijsen, Carreras, Mastantuono y Trent, los cuatro refuerzos de esa ventana, escoltados en sus ruedas de prensa por Emilio Butragueño.

Sin puesta de largo

En ocasiones especiales, cuando el futbolista es una estrella de primer nivel, se ha abierto el Santiago Bernabéu para que la afición dé la bienvenida a sus jugadores. La presentación de Mbappé, hace dos veranos, fue el último ejemplo. Esta vez no habrá nada de eso, como ha adelantado OK Diario.

Yan Diomande, uno de los seis fichajes del Real Madrid este verano.

Yan Diomande, uno de los seis fichajes del Real Madrid este verano. / INA FASSBENDER / AFP

Cucurella, Bernardo, Konaté, Dumfries, Espí y Diomande esperaban su turno para sus presentaciones oficiales, pero estas se limitarán a actos privados a los que estarán invitadas sus familias y personas cercanas. No era el plan original, pero Florentino Pérez ha pasado buena parte del verano fuera de Madrid, lo que aplazó cualquier posible acto (la presentación de Dumfries, el primero en iniciar la pretemporada, llegó a estar agendada), y finalmente se ha descartado realizar un carrusel de presentaciones en los días previos al debut liguero.

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En cuanto a los entrenadores, Xabi Alonso siguió el mismo protocolo que los futbolistas el año pasado, en Valdebebas. Álvaro Arbeloa, sin embargo, no fue presentado tras sustituir al tolosarra y su primera comparecencia pública fue en la previa del partido de su debut. Algo que se repetirá este viernes con Mourinho, antes del Espanyol-Real Madrid del sábado.

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Fuente: El Periódico

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