Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Deportivo 1 - 1 ElcheCaída de pisos turísticos en A CoruñaA Coruña resiste la sequíaMarta Ortega repasa el momento de Inditex en VogueLa Esquina de Pull&Bear en A CoruñaFiestas de María Pita en directoLos conciertos de las fiestas, días y horariosProgramación completa de las fiestas
instagramlinkedin

Tenis

Dani Mérida pierde ante Fritz y se despide de Cincinnati

El tenista español cae ante Taylor Fritz (6-3 y 6-4)

Dani Mérida

Dani Mérida / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Europa Press

El tenista español Dani Mérida se ha despedido en tercera ronda del torneo de Cincinnati (Estados Unidos), séptimo ATP Masters 1.000 de la temporada, después de caer este martes ante el estadounidense Taylor Fritz (6-3, 6-4), sexto cabeza de serie del torneo norteamericano.

El madrileño, número 40 del mundo, sucumbió tras una hora y 23 minutos con el número nueve del ranking ATP, frente al que no pudo aprovechar ninguna de las dos bolas de 'break' de las que dispuso durante todo el encuentro.

La primera de ellas llegó en el quinto juego del set inicial, en el que a Fritz le bastó un quiebre en el juego siguiente para adelantarse en el partido. Ya en la segunda manga, Mérida volvió a dejar pasar una oportunidad de rotura con 1-0 a favor, pero poco después se defendía de tres pelotas de 'break' del estadounidense.

Con 2-2 y al servicio, el español vio cómo si rival conseguía romperle el saque, y el golpe resultó letal. Fritz fue cocinando su victoria, un camino que se detuvo durante algunos minutos con 5-3 para atender a un espectador en la grada, pero que fue inevitable.

Noticias relacionadas

Mérida piensa ya en el US Open, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada, y deja a Rafa Jódar como el único representante de la 'Armada' en Ohio.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El globo de San Roque: el otro eclipse de Betanzos
  2. Amancio Ortega acelera la rotación de su imperio: de casi no vender nada a desprenderse de activos en París, Seúl, Nueva York, España y Portugal
  3. Marta Ortega, presidenta de Inditex, en Vogue: 'No creo que la empresa fuera lo que es si nos hubiésemos marchado de A Coruña
  4. 1-1 | El Deportivo se deja empatar por el Elche cuando acariciaba el triunfo
  5. Día de colas en Riazor antes del Deportivo-Elche: por la camiseta naranja de protesta a la campaña de socios y en las taquillas
  6. Querido turista': la carta de un negocio de A Coruña en clave de humor como protesta ante visitantes incívicos
  7. Qué hacer hoy en A Coruña en las Fiestas de María Pita: conciertos, planes y horarios de este lunes 17 de agosto
  8. Amancio Ortega, fundador de Inditex, gana por primera vez más de 10.000 millones: 1,1 millones por hora

Sorteo Euromillones del martes 18 de agosto de 2026

Sorteo Euromillones del martes 18 de agosto de 2026

Sorteo Bonoloto del martes 18 de agosto de 2026

Sorteo Bonoloto del martes 18 de agosto de 2026

Ignacio Breteau, el tirador coruñés en los Juegos del Mediterráneo: "Me veo capaz de pelear por las medallas"

Ignacio Breteau, el tirador coruñés en los Juegos del Mediterráneo: "Me veo capaz de pelear por las medallas"

Especialistas de la Unidad de Lesionados Medulares de A Coruña llaman a la prudencia en "un verano con bastantes ingresos": "Llegamos a tener hasta a cinco pacientes en UCI"

Especialistas de la Unidad de Lesionados Medulares de A Coruña llaman a la prudencia en "un verano con bastantes ingresos": "Llegamos a tener hasta a cinco pacientes en UCI"

Una concejala de Arteixo denuncia sufrir ataques de contenido sexual

Una concejala de Arteixo denuncia sufrir ataques de contenido sexual

31-32 | El OAR remonta sobre la bocina al Cisne y jugará la final de la Supercopa Galicia

31-32 | El OAR remonta sobre la bocina al Cisne y jugará la final de la Supercopa Galicia

Betanzos celebra Os Caneiros

Betanzos celebra Os Caneiros

El Deportivo denuncia "insultos y presiones" a sus jugadores en medio del conflicto social

El Deportivo denuncia "insultos y presiones" a sus jugadores en medio del conflicto social
Tracking Pixel Contents