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El Atlético completa el traspaso de Ruggeri al Aston Villa
Firma por el equipo de Unai Emery tras solo una temporada con los 'colchoneros'
EFE
El Atlético de Madrid completó este miércoles el traspaso del lateral izquierdo italiano Matteo Ruggeri al Aston Villa, según comunicaron ambos clubes en sus canales oficiales.
Es la quinta salida de la plantilla del equipo rojiblanco respecto a la pasada campaña, junto al central Clement Lenglet, fichado por el Benfica; el lateral derecho Nahuel Molina, al Roma, y los atacantes Antoine Griezmann y Thiago Almada, transferidos al Orlando City y al River Plate, respectivamente.
Ruggeri ya no se entrenaba desde hace dos semanas con el Atlético de Madrid, ni siquiera viajó al encuentro amistoso del pasado 9 de agosto ante el Manchester City en Corea del Sur, mientras se cerraba su incorporación al club de Birmingham, con el que ya ha firmado su nuevo contrato, del que no se ha especificado su duración.
Sólo ha jugado un año en el Atlético. Fichado el pasado verano del Atalanta, por 20 millones de euros, ni siquiera su mejoría en el tramo final de la temporada, cuando alcanzó un sitio habitual en las alineaciones titulares de Simeone han alterado la sensación de decepción de su paso por el equipo, sin ser el lateral izquierdo que pensó el club rojiblanco para varias temporadas.
Tenía contrato hasta 2030
Su comienzo fue de bajo nivel, el desarrollo de la temporada contribuyó a su adaptación y matizó su gris inicio hasta su marcha del Atlético, del que se va cuando aún tenía contrato hasta 2030, después de una campaña en la que disputó 47 partidos y dio centros decisivos para siete goles del conjunto rojiblanco. Fue titular en 39 de esos encuentros.
La llegada de Alejandro Grimaldo, más la potente oferta del Aston Villa, por encima de los 20 millones que abonó hace un año al Atalanta, han hecho prescindible a Ruggeri, que, a sus 24 años, producto de la cantera del club de Bérgamo, se estrenará ahora en la liga inglesa, a las órdenes de Unai Emery, con el que también disputará la Liga de Campeones, para reemplazar el traspaso de Lucas Digne al París Saint-Germain.
“Desde el Atlético de Madrid le deseamos mucha suerte en sus futuros proyectos profesionales y personales”, publicó el club rojiblanco.
Fuente: El Periódico
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