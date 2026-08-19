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Vela

Muere José Cusí, el gran amigo de Juan Carlos I ligado durante décadas a Mallorca y ganador histórico de la Copa del Rey

El regatista catalán, armador del Bribón durante tres décadas, venció en seis ocasiones la regata más prestigiosa del Mediterráneo, cinco de ellas con el padre de Felipe VI

Las imágenes de Josep Cusí junto al rey Juan Carlos I en Mallorca

Las imágenes de Josep Cusí junto al rey Juan Carlos I en Mallorca

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El rey Juan Carlos I con José Cusí en el Club Náutico de Palma durante el Trofeo Princesa Sofía en 1998 / B.RAMON

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Sebastià Adrover

Palma

El nombre de José Cusí Ferret, empresario y navegante barcelonés fallecido este miércoles, está ligado a Mallorca y a la Copa del Rey de vela desde su primera edición en 1982. Conocido como creador de la saga de veleros 'Bribón' que patroneó el rey Juan Carlos I y por ser uno de los amigos más íntimos del monarca, al que conoció a principios de la década de los años 70, ha fallecido este miércoles a la edad de 92 años en Barcelona.

Su muerte ha llenado de tristeza al mundo de la náutica mallorquina ya que fue un habitual durante más de tres décadas en la regata más prestigiosa del Mediterráneo. De hecho, su presencia en el Real Club Náutico de Palma era habitual antes, durante y después de una competición que ganó en la friolera de seis ocasiones (1984, 1985, 1993, 1994, 2000 y 2011). Porque Cusí fue mucho más que el guardián de los secretos del actual padre de Felipe VI y persona clave en la gran relación de la Familia Real con el mar.

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Es indudable que su figura de gran armador también le dio prestigio. El deportista, que sufrió un ictus en noviembre de 2021 que le dejó con problemas de movilidad y en un estado de salud muy debilitado, venció en cinco de las seis ocasiones acompañado por Juan Carlos I como patrón en el Bribón, uno de los barcos más laureados de la historia de la Copa del Rey, junto a los proyectos de Pedro Campos, que lo ganó en diez, y Javier Banderas, en nueve. De hecho, la saga de la embarcación se retiró del circuito oficial en 2011 con un gran triunfo que pondría fin a 38 años de historia del equipo. Fue el broche de oro perfecto a una trayectoria sensacional en su querida Bahía de Palma.

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Fuente: Diario de Mallorca

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