Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Precios récord en los hoteles de A Coruña(1-1) Al Dépor no le basta con AubameyangEn espera la promoción de 260 pisos en San AmaroRescatan a tres tripulantes de un buque incendiado en Estaca de BaresEclipse de lunaFiestas de María Pita en directoLos conciertos de las fiestas, días y horariosProgramación completa de las fiestas
instagramlinkedin

Fútbol

El Barça y la RFEF estudian suspender el acto de homenaje a los campeones del mundo tras las cargas policiales en Elche

Los futbolistas que fueron campeones del mundo en Estados Unidos debían ser homenajeados antes del Barça-Athletic de este jueves (21.00 h.)

Rodri besa el trofeo de mejor jugador del Mundial.

Rodri besa el trofeo de mejor jugador del Mundial. / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Francisco Cabezas

Francisco Cabezas

Barcelona

Pensó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que sería una buena idea organizar diferentes homenajes a los futbolistas que fueron campeones en el pasado Mundial. En San Mamés, aquello salió rana, llevándose los protagonistas una montumental pitada. Este jueves le llegaba el turno al Spotify Camp Nou (21.00 h.), donde ocho azulgranas, encabezados por Rodri Hernández, estaban llamados a ser homenajeados. Pero tanto el Barcelona como la RFEF están estudiando suspender el acto, según avanzó Rac1 y pudo confirmar este diario. Las cargas de la Policía Nacional contra seguidores azulgrana el pasado domingo en Elche han llevado a los diferentes actores a considerar seriamente la cancelación del acto.

El homenaje debía ser algo sencillo para Joan Garcia, Eric Garcia, Pau Cubarsí, Gavi, Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal y Rodri. Mostrar el trofeo, recibir unos aplausos antes de comenzar el partido, y ya está. Pero los últimos acontecimientos no invitan a un recibimiento agradable, después de que varios aficionados del Barça vieran cómo les arrebataban diferentes esteladas, y especialmente los golpes recibidos por un aficionado del Barça por parte de la Policía Nacional. Una acción policial que, según informó este martes el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, está ya siendo investigada por parte del cuerpo.

Uso desproporcionado de la fuerza policial

Marlaska, de hecho, llegó a admitir que "pudo haber" existido un uso desproporcionado de la fuerza policial contra los aficionados del Barça frente a las puertas del Martínez Valero.

Está previsto que este mismo miércoles, tanto el Barcelona como la RFEF acuerden qué hacer, apuntando las fuentes consultadas a que será difícil organizar homenaje alguno a los futbolistas de la selección española.

La ANC, además, anunció su intención de repartir 10.000 banderas esteladas en los alrededores del Camp Nou con la idea de ondearlas, ya no solo durante el homenaje a los futbolistas campeones del mundo con España, sino durante el resto del partido.

Noticias relacionadas

El propio FC Barcelona, de hecho, ya venía de denunciar mediante un comunicado la actuación policial en Elche.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La concejala del Gobierno local de Bergondo Pilar Barja, a un paso del banquillo por su gestión como tesorera de un ANPA
  2. Así está el mercado de fichajes del Deportivo: una semana para Adama y el puzle de las fichas
  3. Málaga CF - RC Deportivo, en directo hoy: partido de la EA Sports en vivo | Loureiro y Luismi, titulares
  4. A Coruña atrae a veleros internacionales por las condiciones de su puerto, su seguridad y la gastronomía: 'Es una parada perfecta
  5. El agradecimiento de un turista irlandés que llegó a A Coruña para el eclipse a todos los que le ayudaron en su estancia: “Una maravillosa acogida”
  6. Uno a uno de los jugadores Deportivo contra el Málaga: Aubameyang juega en otra liga
  7. Sale a la venta por 149.000 euros otra de las históricas discotecas de Santa Cristina
  8. Leo Westermann se incorpora a la pretemporada del Leyma Coruña

Estados Unidos revocará los visados de corta duración a cientos de miles de extranjeros

Estados Unidos revocará los visados de corta duración a cientos de miles de extranjeros

El Betis asalta Mestalla con un solitario gol del canterano Pablo García

El Betis asalta Mestalla con un solitario gol del canterano Pablo García

82-89 | Verge impone su ritmo en el triunfo del Leyma contra el Obradoiro en Vilagarcía

82-89 | Verge impone su ritmo en el triunfo del Leyma contra el Obradoiro en Vilagarcía

Adama Traoré, el verso suelto que cierra la banda del Deportivo: el octavo fichaje que viaja a A Coruña

Adama Traoré, el verso suelto que cierra la banda del Deportivo: el octavo fichaje que viaja a A Coruña

Oleiros contrata por 640.000 euros el equipamiento para el multiusos de Bastiagueiro

Oleiros contrata por 640.000 euros el equipamiento para el multiusos de Bastiagueiro

El Gobierno contempla usar polideportivos para albergar a los migrantes llegados a Ceuta

El Gobierno contempla usar polideportivos para albergar a los migrantes llegados a Ceuta

Sorteo Bonoloto del martes 25 de agosto de 2026

Sorteo Bonoloto del martes 25 de agosto de 2026

Sorteo Euromillones del martes 25 de agosto de 2026

Sorteo Euromillones del martes 25 de agosto de 2026
Tracking Pixel Contents