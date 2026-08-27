Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Adama Traoré en A CoruñaLas polémicas fachadas de la intermodalAjuste de precios en hosteleríaAumenta la presencia policial por consumo de drogasLa coruñesa que dejó la contabilidad por las recetas de su infanciaFiestas de María Pita en directoLos conciertos de las fiestas, días y horariosProgramación completa de las fiestas
instagramlinkedin

Atletismo

Alison Dos Santos bate el récord del mundo de los 400 metros vallas con 45.80

Supera el récord mundial que anteriormente tenía con 45.94 el noruego Karsten Warholm desde 2021

Alison dos Santos.

Alison dos Santos. / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Madrid

El brasileño Alison Dos Santos estableció este jueves el récord del mundo de los 400 metros vallas con 45.80 en la Liga Diamante disputada en el estadio Letzigrund de Zúrich (Suiza).

Alison Dos Santos, campeón del mundo en Eugene (Estados Unidos) en 2022 y poseedor de dos 'anillos' de la Liga Diamante, batió el récord mundial que anteriormente tenía con 45.94 el noruego Karsten Warholm desde el 3 de agosto de 2021 en los Juegos Olímpicos de Tokio.

El atleta brasileño, de 26 años y doble medallista olímpico de bronce, se llevó en Zúrich su quinta victoria del año en la Liga Diamante tras los anteriores triunfos en Shanghái, Xiamen, Oslo y Silesia más la carrera fuera del circuito de Estocolmo.

En la misma carrera, Dos Santos, que paró el crono en 45.80, sorprendió al propio Karsten Warholm, poseedor del anterior récord del mundo, que se quedó en 46.69. Tercero fue el nigeriano Ezekiel Nathaniel, que corrió en 47.50.

Noticias relacionadas

Las finales de la Liga Diamante, para las que Alison Dos Santos parte como principal favorito los días 4 y 5 de septiembre, se disputarán en el Estadio Rey Balduino de Bruselas.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La nueva fachada de la estación intermodal de A Coruña no convence a los vecinos: 'Es un bloque que no pinta nada
  2. Adama Traoré, el verso suelto que cierra la banda del Deportivo: el octavo fichaje que viaja a A Coruña
  3. Fiesta homenaje a Baroke en Sada
  4. Volotea es la única aerolínea que opta a operar las rutas a Málaga, Valencia, Bilbao, Sevilla y Alicante desde el aeropuerto de A Coruña
  5. Abre en A Coruña un 'museo' del dulce con un pastel que solo se puede comer en A Gaiteira: 'A las cinco de la mañana empezamos a hornear
  6. El yate de pesca más grande del mundo pasa unos días en A Coruña
  7. El Fabril se refuerza con Manu Serrano y Yayo González, y Ferran Seco puede acompañarles
  8. De 199.000 euros a 2,3 millones: 17 edificios enteros buscan comprador en A Coruña

Alison Dos Santos bate el récord del mundo de los 400 metros vallas con 45.80

Alison Dos Santos bate el récord del mundo de los 400 metros vallas con 45.80

Adama Traoré, «el superatleta futbolista» que llega al Deportivo: así ha evolucionado su fútbol

Adama Traoré, «el superatleta futbolista» que llega al Deportivo: así ha evolucionado su fútbol

El Fabril firma a Yayo González e inscribe a Luisão y Manu Serrano

El Fabril firma a Yayo González e inscribe a Luisão y Manu Serrano

La Diputación renovará la pista deportiva de Vilanova-Perbes, que estrenará cubierta

La Diputación renovará la pista deportiva de Vilanova-Perbes, que estrenará cubierta

El Dépor vacía la enfermería para medirse al Valencia

El Dépor vacía la enfermería para medirse al Valencia

LaLiga EA Sports: FC Barcelona - Athletic Club, en directo

LaLiga EA Sports: FC Barcelona - Athletic Club, en directo

La tienda de novias del Agra do Orzán en A Coruña que atrae a clientas de todo el mundo: "Tenemos vestidos de todos los precios"

La tienda de novias del Agra do Orzán en A Coruña que atrae a clientas de todo el mundo: "Tenemos vestidos de todos los precios"

Adriana Ranera: "Llegamos con muy buenas sensaciones, hemos creado un grupo muy potente"

Adriana Ranera: "Llegamos con muy buenas sensaciones, hemos creado un grupo muy potente"
Tracking Pixel Contents