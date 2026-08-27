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Cómo funciona la Champions League 2026/2027: formato liguilla, novedades y fechas clave

La nueva temporada de la Liga de Campeones mantiene el formato de la fase liga y adopta algún cambio reglamentario

El PSG afronta el sorteo de la Champions League 2026/27 como vigente campeón.

El PSG afronta el sorteo de la Champions League 2026/27 como vigente campeón. / Europa Press

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Jordi Delgado

Barcelona

La Champions League 2026/27 arranca en pocos días con la misma emoción de siempre. Este jueves, el sorteo en la sede de la UEFA determinará los partidos de la ya implemnetada fase liga de la competición de las estrellas.

Esta temporada, la fase liga contará con la participación de 36 equipos, que competirán en una única clasificación general. Cada equipo, por lo tanto, jugará ocho partidos en esta primera fase de la Liga de Campeones. Los ocho, contra rivales diferentes, y siendo cuatro de ellos en casa y los otros cuatro fuera, como visitante.

En el sorteo de este jueves, los rivales serán elegidos mediante los bombos. Los 36 equipos se dividen en cuatro bombos de nueve y cada equipo se enfrenta a dos rivales de cada bombo: uno como local y otro como visitante. Por tanto, un equipo puede enfrentarse a rivales de muchísimo nivel desde el principio, sin estar encerrado en un grupo de cuatro, como pasaba en el pasado formato.

Después de esa fase, del primero al octavo de esa tabla pasan directamente a octavos de final, mientras que del noveno clasificado al 24º, participan en un playoff entre ellos para entrar en esos octavos. Finalmente, del 25º hasta el último, el 36º clasificado, quedan eliminados.

¿Cómo funciona el playoff?

Los equipos clasificados entre el 9º y el 24º se enfrentan en una eliminatoria a doble partido. Los ocho ganadores completan los octavos de final junto a los ocho primeros clasificados.

Así, de los 36 equipos iniciales, salen los 16 equipos de octavos.

A partir de ahí, la Champions recupera el funcionamiento tradicional: octavos, cuartos, semifinales y final, con eliminatorias a doble partido salvo la final.

Las novedades para la temporada 2026/27

La gran novedad deportiva de esta temporada 2026/27 en la Champions League es la composición del acceso.

En este sentido, España e Inglaterra tienen un quinto equipo en la fase liga gracias a los 'European Performance Spots' que ha implementado la UEFA. En el caso español, ese puesto corresponde al Real Betis, que terminó quinto en LaLiga 2025/26.

En total, 29 equipos accedieron directamente a la fase liga y siete llegaron a través del playoff, que es precisamente lo que configurará el sorteo de este jueves 27 de agosto.

Y hay otra modificación reglamentaria interesante para la temporada: los clubes podrán inscribir hasta tres nuevos jugadores después de la fase liga para la fase eliminatoria. Si un equipo pierde a más de siete jugadores de su Lista A, el límite puede elevarse excepcionalmente a cinco.

Las fechas de la Champions 2026/27

La fase liga de la Liga de Campeones 2026/27 celebrará su primera jornada entre el 8 y el 10 de septiembre y se prolongará hasta el 27 de enero, cuando se disputará la octava jornada en horario unificado.

Fase liga

Jornada 1: 8–10 de septiembre

Jornada 2: 13/14 de octubre

Jornada 3: 20/21 de noviembre

Jornada 4: 3/4 de noviembre

Jornada 5: 24/25 de noviembre

Jornada 6: 8/9 de diciembre

Jornada 7: 19/20 de enero

Jornada 8: 27 de enero

Play-offs eliminatorios: 16/17 y 23/24 de febrero

Octavos de final: 9/10 y 16/17 de marzo

Cuartos de final: 6/7 y 13/14 de abril

Semifinales: 27/28 de abril y 4/5 de mayo

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Final: 5 de junio de 2027, estadio Metropolitano de Madrid

Fuente: Sport

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