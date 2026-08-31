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Decisión esperada

Leo Messi anuncia su retiro de la selección argentina

La derrota en la final del Mundial y la muerte de su padre, Jorge, semanas atrás, marcan el epílogo de una carrera brillante

19/07/2026 19 July 2026, US, East Rutherford: Argentina's Lionel Messi reacts during the 2026 FIFA World Cup final soccer match between Spain and Argentina at New York-New Jersey Stadium (MetLife Stadium). Photo: Tom Weller/dpa SOCIEDAD DEPORTES Tom Weller/dpa

19/07/2026 19 July 2026, US, East Rutherford: Argentina's Lionel Messi reacts during the 2026 FIFA World Cup final soccer match between Spain and Argentina at New York-New Jersey Stadium (MetLife Stadium). Photo: Tom Weller/dpa SOCIEDAD DEPORTES Tom Weller/dpa / Tom Weller/dpa / Europa Press

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Abel Gilbert

Abel Gilbert

Buenos Aires

Leo Messi decidió despedirse de la selección argentina. La final perdida ante España y la muerte de su padre, Jorge, semanas atrás, parecen haber precipitado la decisión que estremeció a todo un país. Sin embargo, era un paso que había meditado profundamente. La carrera de "La Pulga" termina con 124 goles en el equipo que comenzó a liderar en 2010 y con el cual obtuvo la Copa en Catar y dos subcampeonatos mundiales.

Este es el mensaje completo, escrito el 21 de julio, dos días después de perder ante España:

Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección.

Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol.

Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar.

Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más).

Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos.

Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!

Gracias Dios por hacerme argentino.

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