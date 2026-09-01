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La jueza rechaza prorrogar el caso Negreira, aunque no cierra aún la instrucción

Se desestima la petición del Real Madrid de prorrogar otros seis meses la instrucción del caso

José María Enríquez Negreira se somete a un segundo examen forense en marzo de este año.

José María Enríquez Negreira se somete a un segundo examen forense en marzo de este año. / Jordi Otix

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EFE

Barcelona

La jueza que investiga los pagos del FC Barcelona al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira ha rechazado la petición del Real Madrid de prorrogar otros seis meses la causa, si bien no cierra aún la instrucción porque hay dos testificales fijadas para noviembre.

En un auto, al que tuvo acceso EFE este martes, la titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona ha desestimado la petición del Real Madrid, al que se adhirió la Fiscalía, de prorrogar otros seis meses la instrucción del caso, que vencía precisamente este 1 de septiembre.

La jueza, que investiga los 7,3 millones de euros que el Barça pagó entre 2001 y 2018 a José María Enríquez Negreira y a su hijo Javier, considera que no es "necesario" alargar la instrucción por el hecho de que queden dos testificales fijadas para el mes de noviembre, cuando está previsto que comparezcan el exfutbolista y exentrenador del filial del Barça Gerard López y el delegado del filial, Antonio A.

Según resalta la jueza en su auto, fechado el pasado 10 de agosto, no es necesario alargar la instrucción porque estas dos testificales fueron acordadas antes de que finalizara la última prórroga, que vencía precisamente hoy, 1 de septiembre.

La jueza tampoco ve necesario prorrogar el plazo de instrucción a la espera de que la Audiencia de Barcelona resuelva sobre unas diligencias de investigación que solicitó el Real Madrid y que la magistrada denegó.

Según la magistrada, si la Audiencia diese la razón al Real Madrid, estas diligencias no serían "inválidas", aunque se practiquen una vez transcurrido el plazo de instrucción.

Noticias relacionadas

El Real Madrid pidió el pasado 14 de julio que se prorrogaran otros seis meses la instrucción del caso Negreira al considerar que el resultado de la "pormenorizada investigación, llevada a cabo en fase de instrucción" por la Guardia Civil, arroja "elementos y evidencias, directas e indiciarias, más que consolidadas de la comisión de un delito continuado de corrupción deportiva".

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