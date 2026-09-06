Motor
Toni Bou gana su 40 título mundial de trial
El piloto de Repsol Honda se corona por vigésima vez en las dos modalidades del campeonato mundial de trial, marcando un hito sin precedentes
Albert Masnou
Toni Bou ya es campeón del mundo. Otra vez. Puede parecer una costumbre, porque el piloto español lleva años convirtiendo lo extraordinario en rutina, pero esta vez la cifra tiene una dimensión todavía mayor: 40 títulos mundiales. Una barbaridad al alcance de nadie más.
El piloto de Repsol Honda conquistó este domingo en Zelhem (Países Bajos) su vigésimo Mundial de TrialGP, que se suma a los otros 20 títulos logrados en X-Trial. Una colección sencillamente irrepetible que eleva todavía más la figura de un deportista que lleva casi dos décadas dominando su especialidad.
20 Mundiales al aire libre y 20 bajo techo. 40 coronas en total. Bou, de 39 años, sigue ampliando un récord sin precedentes en el motociclismo internacional y agrandando una leyenda que hace tiempo dejó de pertenecer únicamente al mundo del trial.
El español llegó a la cita de Holanda con la oportunidad de cerrar matemáticamente el campeonato y no falló. A falta todavía de una prueba para que termine la temporada, Bou certificó un nuevo título después de un curso prácticamente perfecto, en el que continúa invicto y ha vuelto a imponer su superioridad sobre todos sus rivales.
Hace apenas unos meses ya había celebrado su 39º Mundial, el número 20 en X-Trial, y ahora completa una cifra redonda con su vigésima corona en TrialGP. La simetría es perfecta: 20+20=40.
Lo más asombroso es que Bou no parece tener intención de detenerse. Temporada tras temporada mantiene una regularidad y una competitividad extraordinarias, superando sus propios registros y alejando todavía más un récord que parece imposible de alcanzar.
Nunca antes se había visto algo parecido en el trial y cuesta imaginar que pueda repetirse. Toni Bou es ya una leyenda viva del motociclismo y una de las figuras más dominantes de la historia del deporte español. Cuarenta veces campeón del mundo. Cuarenta veces Toni Bou.
Fuente: Sport
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