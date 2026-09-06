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US Open: Tommy Paul - Carlos Alcaraz, en directo

El número tres del mundo y vigente campeón se adentra en el momento de la verdad del evento, con rivales de enjundia desde los octavos de final

Carlos Alcaraz celebra una victoria en el US Open 2026.

Carlos Alcaraz celebra una victoria en el US Open 2026. / Europa Press

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Redacción

Madrid

El tenista murciano Carlos Alcaraz disputa este domingo los octavos de final del US Open, cuarto y último Grand Slam de la temporada tenística, ante el estadounidense Tommy Paul.

El número tres del mundo y vigente campeón se adentra en el momento de la verdad del evento, con rivales de enjundia desde los octavos de final.

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Transmisión en directo del partido entre Tommy Paul y Carlos Alcaraz en el US Open.

La tenosinovitis que afectó a su muñeca derecha ya parece formar parte del pasado a tenor de lo enseñado por el murciano, de 23 años, en los encuentros que venció por un triple 6-4 ante el ruso Roman Safiullin, por 4-6, 6-0, 6-3 y 6-2 y remontando frente al portugués Jaime Faría y por 6-3, 6-4 y 6-1 contra el chino Yibing Wu.

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