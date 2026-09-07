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Dura eliminación de Swiatek: se marcha llorando del US Open

La tenista polaca se dejó remontar dos sets que tenía muy encarrilados

Iga Swiatek, eliminada del US Open.

Iga Swiatek, eliminada del US Open. / X

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Iker Kind

Iga Swiatek cierra un año para olvidar en Grand Slams. La polaca se despedirá de la temporada de 2026 sin un solo 'grande' en sus vitrinas, algo que no sucedía desde el año 2021. La polaca cayó en los octavos de final del US Open de la manera más dolorosa, y no por el marcador (5-7, 3-6), sino por el dominio que estaba teniendo en ambos sets.

Lo del primer set fue totalmente surrealista. La polaca dominaba por 5-0 a la china Qinwen Zheng, para perder inmediatamente los siguientes siete juegos de manera dramática. Una desconexión brutal que acusó durante todo el partido. Su inicio había sido apabullante y todo dio un giro de 180 grados. Ni teniendo tres bolas de set fue capaz de evitar la masacre.

En la segunda manga, Swiatek tuvo otra oportunidad de poner tierra de por medio, con 3-2 a favor y dos bolas de break, pero la china jugó a la perfección los puntos de presión. Salvó su servicio y hundió totalmente a Iga, incapaz de ganar ni un solo juego más antes de dirigirse hacia la red para felicitar a Zheng por la victoria. Una derrota muy dura por cómo se había desarrollado el encuentro.

Zheng, que fue campeona olímpica en París 2024, está renaciendo en Nueva York, después de muchos meses con problemas deportivos y también de lesiones. La china se clasificó para el cuadro final a través de la previa y ya encadena siete victorias consecutivas en el torneo, las necesarias si quieres alzar el trofeo. Eso sí, ahora viene lo más difícil.

Swiatek se marchó por el túnel de vestuarios llorando, seguramente por el partido, pero también por lo que significa esta derrota. No ha sido capaz de remontar este año, a pesar de todos sus intentos de cambiar cosas en su juego y fuera del tenis. La contratación de Francis Roig como entrenador de momento no está cuajando a nivel de resultados.

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"Es solo un partido. ¿Qué quieres decir? ¿Crees que es algo loco? Puedes perder un set desde cualquier marcador, nada especial en eso. Solo eso es lo que pasó y ya", comentó en rueda de prensa la polaca cuando fue preguntada por la remontada en el primer set. Debido a los resultados de las otras jugadoras, no bajará del top 10 del ranking, pero no está muy lejos de hacerlo.

Fuente: Sport

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