Fausto Blanco: «Subir quince metros en menos de cinco segundos impresiona»

El vocal de escalada de la Federación Galega de Montañismo conoce bien la evolución de un deporte que en Galicia cuenta con jóvenes capaces de competir entre los mejores del país. Graviteo A Coruña Xacobeo llevará ahora esa escalada al entorno de O Parrote, con diferentes pruebas y un formato pensado tanto para deportistas experimentados como para quienes quieran acercarse por primera vez a la competición.

¿En qué consisten las pruebas de escalada que forman parte de Graviteo A Coruña Xacobeo?

—Este es un evento de varias disciplinas. Todas están relacionadas con la gravedad. Habrá escalada de psicobloc, que consiste en escalar un muro y caer al agua. También un Open de bloque, que se protege con colchoneta y tiene una altura de unos cuatro metros y medio. Son problemas técnicamente muy difíciles y los escaladores tienen un tiempo para probarlos y resolverlos. El formato Open tiene un reglamento más libre que el oficial, tanto en categorías como en el sistema de competición, y se va a adaptar a los participantes que vengan. La idea es que haya una categoría máster absoluta y otra de juveniles y que el ganador pueda estar con las figuras a nivel nacional que vienen a competir en psicobloc. Después, hay una prueba de velocidad en la que sí se sigue el reglamento oficial. Son dos líneas con las medidas oficiales. Los que luchan contra el crono tienen tiempos estratosféricos. Cuando llegas a semifinales y finales son en paralelo. No se pasa por tiempo, sino por quién llega antes. Todo está pensado para estar en el entorno de O Parrote.

Paseo Marina Parrote (A Coruña) GRAVITEO llega al Paseo de la Marina y la Explanada del Parrote de A Coruña. El festival de deportes urbanos, organizado por Prensa Ibérica con el impulso de la Xunta de Galicia, la Diputación de A Coruña, el Concello da Coruña y Tranvías de A Coruña, la colaboración de la Real Federación Española de Gimnasia y la Federación Galega de Montañismo y el patrocinio de Cabreiroà y Bico de Xeado, reunirá competiciones nacionales e internacionales de psicobloc, escalada y parkour ¡Inscríbete!

¿Cuántos deportistas pueden venir a escalar a A Coruña?

—Intentaremos que haya 250 escaladores de bloque, con diferentes horarios para que puedan tener una prueba en un formato divertido que pueda interesar también a escaladores fuertes. La filosofía es traer a un lugar emblemático un deporte tan atractivo. Desde que es olímpico, esta disciplina llama mucho la atención en las retransmisiones. Hay cada vez más participantes y usuarios en los rocódromos. Si el clima ayuda, el evento puede funcionar perfectamente.

¿Qué momento vive la escalada en Galicia?

—En Galicia tenemos muy buenos especialistas en velocidad. En los circuitos nacionales tenemos bastantes medallas, tanto juveniles como absolutas, porque entrenamos en las mismas condiciones. Todos trabajan igual en los muros de velocidad. A nivel de dificultad y bloque, tenemos chavales muy talentosos que entran en las finales de Copa de España, pero estamos muy condicionados por las instalaciones y el lugar de entrenamiento.

Se pasó de hacer instalaciones costosas, por su altura, a que sean las presas y su colocación lo que más presupuesto requiere. Si no tienes un set de competición, resulta muy complicado mecanizar los movimientos, que cada vez son más llamativos. Se ve un tipo de escalada que no es la clásica, con tres puntos de sujeción. Cada vez hay más saltos. Para practicar eso hace falta tener cerca una instalación para ello, y es difícil de encontrar. Tenemos deportistas que viajan mucho para entrenar y, aun así, obtienen resultados.

¿Puede ayudar Graviteo A Coruña Xacobeo a la divulgación de la escalada?

—Hacer un formato Open busca llegar a una capa social grande. A Coruña ya sabe que tiene un rocódromo municipal e instalaciones privadas. La escalada no es un deporte autodidacta, hay que aprender con unas medidas de seguridad y saber que puede haber lesiones. Sea con cuerda o en bloque, hay que tener unas pautas y medidas que conviene adoptar en las escuelas.

Luego, el nivel de competición es el paso siguiente. Los chavales que quieren competir tienen las pruebas a nivel gallego. Se hace una por calendario para acercarse a las pruebas de la Copa de España. Esto es algo intermedio. Todos los deportistas que ya hacen de la escalada su vicio y tienen el gusanillo pueden venir a probar una competición abierta y no tan rigurosa por arbitraje y tiempos. Pueden medirse a gente buena y tener el nervio de la competición, donde ya se ven auténticos atletas.

¿Por qué engancha tanto al público la escalada?

—La escalada de competición, visualmente, es muy estética. Ves a una persona a dos metros del suelo haciendo movimientos dinámicos, frenar con control y caer cuando no lo consigue. Son caídas llamativas, aunque ellos están acostumbrados. A la gente que conoce un poco el deporte, verlo en vivo le resulta mucho más interesante.

El récord del mundo de velocidad ha bajado de los cinco segundos; en las finales de Copa del Mundo todos se mueven en esos tiempos. Subir quince metros, en inclinación y a esa velocidad, que es casi como correr, impresiona. Es una mezcla de agilidad, coordinación, conocimiento del itinerario y control corporal. A la gente le va a gustar.

¿Qué imagen le gustaría que se llevase el público de Graviteo y de la escalada?

—Todos los deportes están muy tecnificados, pero en la escalada tenemos, además, una actividad física que también es muy saludable. Cuando empiezas, dices ‘si bajase tres kilitos podría subir mejor’ o ‘si tuviese más elasticidad, podría hacer más cosas’. Cada vez valoramos más a nivel social una vida saludable.

Aunque lo veamos en estructuras artificiales, este es un deporte muy conectado con la naturaleza. No deja de ser el entrenamiento para escalar en entornos naturales. A mí me gustaría que la gente viese que son deportistas con una pasión por un deporte sin límite. Siempre vas a poder superarte porque habrá alguien mejor que tú y una pieza más difícil que subir.

Más allá de los cronómetros, las clasificaciones y la espectacularidad de una competición junto al mar, Blanco espera que Graviteo sirva también para mostrar todo lo que rodea a este deporte. La escalada exige fuerza, técnica y coordinación, pero también obliga a enfrentarse al miedo, confiar y aprender a gestionar situaciones en las que la cabeza puede marcar la diferencia.

Fuente: El Correo Gallego