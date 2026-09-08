La RFEF presenta su plan de fertilidad para las futbolistas y se defiende ante las críticas: "Queremos que sea un motivo de orgullo para todos y todas"

La Federación Española de Fútbol (RFEF) presentó de manera oficial su plan de fertilidad. Después de las críticas y el revuelo desde que se publicó su existencia, no se habían dado argumentos o explicaciones hasta este martes, en una puesta de largo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. El acto, presidido por Rafael Louzán, tuvo como objetivo explicar la realidad de un proyecto que permite a las jugadoras de la selección absoluta congelar sus óvulos a coste prácticamente cero, pagado por la Federación, y otros beneficios en tratamientos como la fecundación in vitro. Al acto de presentación asistieron jugadoras de la selección como la capitana del Barça, Patri Guijarro, y la jugadora del PSG Olga Carmona, así como exfutbolistas como Marta Unzué o Andrea Falcón.

El acuerdo está en vigor desde el pasado mes de abril y, en cuanto a las jugadoras de la selección, tiene efecto retroactivo desde diciembre, cuando las españolas ganaron la Nations League. Afecta a todas las jugadoras convocadas con la selección como mínimo en dos partidos. También a las internacionales de la selección absoluta de fútbol sala y a las árbitras y asistentes de Primera División femenina. Lo único que no está cubierto es la medicación correspondiente. En cuanto a las empleadas y empleados federativos, en este caso con algún familiar interesado como por ejemplo sus cónyuges, no tendrán acceso al tratamiento completo.

"Es un acuerdo muy positivo con la clínica Tambre. Llevamos años en los que hemos avanzado con medidas de conciliación y este es un paso más", explicó Patri Guijarro, como representante de la selección española. "Tiene que ver con poder elegir ser madre, con el cuándo, pero también con el hecho de poder serlo y tener el apoyo durante la carrera. Con medidas de conciliación lo estamos teniendo, lo estamos trabajando. Nos sentimos escuchadas y es algo muy bueno. Hay que seguir trabajando en otras áreas porque es un tema que preocupa a las deportistas y lo más importante que hay que conseguir es que ellas sientan que no tienen que elegir entre su vida personal y la deportiva", explicó la capitana del Barça.

Secundó su punto de vista Olga Carmona, la goleadora en la final del Mundial que le dio a la selección española su primera estrella. "Estamos muy felices de haber alcanzado este acuerdo. Es un paso muy importante para nosotras. Tener un recurso más, poder elegir cuándo y cómo queremos llevar nuestro futuro. Poder decidir e informarnos es muy importante para nosotras. Es un paso más que se está dando en la Federación", dijo la futbolista.

Vigencia hasta 2029

El acuerdo tiene una duración hasta 2029 con la citada clínica Tambre. "Hoy es un gran día para poder explicar los avances que estamos llevando a cabo desde la RFEF de la mano de la conciliación", explicó Rafael Louzán. "Hemos demostrado que sabemos conciliar. Traemos medidas innovadoras que benefician al conjunto y, claramente, a la mujer. Es innovador en el ámbito federativo, a nivel mundial", añadió.

Rueda de prensa de la Federación española de fútbol sobre la congelación de óvulos, con Olga Carmona, futbolista del PSG, en el centro. / José Luis Roca

"No limita en lo económico, sino que da posibilidades. Esperemos que lo valoren de una manera extremadamente positiva. Este plan da unas posibilidades que, si se trabaja y se estudia cómo lo hemos puesto en marcha desde hace meses, nos va a permitir ofrecer una nueva prestación. Es para sentirse feliz y orgulloso del camino que hemos emprendido. Federaciones a nivel mundial nos están llamando para conocer los avances del proyecto. Este plan es un motivo de orgullo. Toda la Federación se siente orgullosa de un avance más para todos y todas", explicó el presidente, que puso en valor que la selección española sea campeona del mundo con sus dos selecciones absolutas. "España es líder mundial en el ámbito femenino y también en el masculino. ¿Por qué no serlo con medidas innovadoras que lo son para las jugadoras y los jugadores? Porque ya teníamos el plan de conciliación con los futbolistas de la selección masculina. De hecho, una gran parte de sus familias compartieron la experiencia del Mundial con ellos. Y lo hicieron durante 52 días de convivencia. Sin la familia cerca, esto no sería posible".

El acuerdo se ha definido en todo momento como transversal y como una iniciativa que nace de una demanda de las jugadoras de la selección. "La Federación quiere sumar dentro de las competencias que puede aportar y elevar al máximo las posibilidades que pueden tener las mujeres deportistas para cualquier necesidad que puedan tener. Queremos que esa edad fértil esté protegida, que ellas tengan información y podamos cumplir con sus necesidades", explicó Reyes Bellver, directora de fútbol femenino de la RFEF.

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"Es un acuerdo muy importante. Al final, todas las deportistas de alto rendimiento están trabajando en sus años de máxima competitividad, pero también son los años más importantes de la fertilidad. A día de hoy aún hay poca información, por lo que nosotros queremos acompañar a todas las futbolistas para que tengan información y puedan tomar con total libertad sus decisiones. Y que puedan hacerlo con conocimiento y sin ninguna presión, con la libertad que sea necesaria", apoyó Inge Kormelink, CEO de la clínica Tambre. "Ayudamos a todas las futbolistas y a sus familias. El acuerdo es por cinco años, pero las mismas futbolistas, si quieren, pueden ampliar este tiempo de congelación. Pueden decidir si no quieren seguir y también pueden donar a la investigación o a la reproducción asistida", zanjó.