Alonso deja su futuro en el aire: "Estos coches no son los más divertidos de conducir"

Fernando Alonso sorprendió a todo el mundo y pisó Madring por primera vez con un elegante traje. Qué forma de estrenarse en un lugar nuevo. Casco en mano, un enorme corrillo se le abalanzó para fotografiar sus primeros pasos en el extensísimo recinto de IFEMA y le acompañó hasta la puerta del hospitality de Aston Martin, tal y como SPORT presenció en el paddock de Madrid. Vestimenta innovadora y sorprendente pero sin novedades, sin embargo, por parte del asturiano respecto a su futuro. En la rueda de prensa oficial de la FIA lanzó el mismo mensaje de las últimas semanas. Parece que no habrá renovación con Aston Martin en Madrid aunque no parece preocuparle.

“No estoy seguro”, comentó sobre la primera pregunta sobre su futuro. Y volvieron a preguntarle: “No hay urgencia, es un tema de entender las normas del año que viene, ya he dicho muchas veces que no son los coches más divertidos de conducir. Necesito pensar qué es lo mejor para el año que viene, tengo que ver dónde puedo ayudar más al equipo. Espero que esta no sea la versión final de la normativa del año que viene, espero algún cambio más todavía”, añadió. Y se hizo el silencio en la sala de prensa, a rebosar de prensa española.

¿Podría Alonso entonces competir en otra categoría el año que viene? ¿Es realista? El WEC, el Mundial de Resistencia, puede ser una opción para 2027 pues respondió con un rotundo "sí" cuando le preguntaron por la posibilidad de ir al WEC con Aston Martin. El español también recordó su momento más emotivo en un Gran Premio de España, a las puertas de correr en Madrid por primera vez: “Es un honor haber sido tan importante para la Fórmula 1 en España porque no se seguía tanto antes, ahora hay mecánicos e ingenieros españoles en el paddock. Mi mayor legado en mi carrera son los cambios que ha habido en Fórmula 1, monoplazas, karting… hay cosas en mi carrera que son un legado mayor que los resultados. El recuerdo de la Marea Azul en Barcelona fue increíble, esas imágenes de la grada, desde el cockpit. 2023 fue un poco un revival de aquellos años, con la grada llena, fue muy bonito”.

“Lo mejor en un circuito así es dar todas las vueltas posibles que puedas, no tener problemas en el coche e ir ganando confianza. Espero ser más competitivo que en Monza en cualquier circuito del mundo”, comentó sobre una pista que se podría adaptar bien al AMR26. Nada que ver con las largas rectas de Monza que lo mataron. “Lo más importante este finde es dar otro paso adelante y desbloquear rendimiento. La carrera puede ser loca con varios abandonos y coches de seguridad. A ver qué podemos hacer”, predice el ovetense.

“Madrid es una de las mejores ciudades del mundo, recibir a la Fórmula 1 es increíble. La pista parece difícil de aprender, muy técnica y zonas muy rápidas donde te subes mucho a los pianos. Parecida a Jeddah en algunas zonas. Una cosa es el simulador y otra la pista, el agarre será una de las cosas más importantes para mi, si está muy sucia el coche no responderá a tus inputs. La pista puede estar limpia ya desde el viernes. Todos los urbanos favorecen más los sábados, no creo que la carrera sea más divertida que la qualy. En este Mundial de baterías a veces adelantas sin querer, me pasó en Monza, que adelanté y no estaba en los planes porque el de delante se había quedado sin batería”, analizó.

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Su mejor momento del año, dice, fue conducir coches históricos ayer en Barcelona: “El test de Barcelona fue el mejor día del año hasta ahora. Piloté coches sin baterías, sólo con gasolina, neumáticos, mucho ruido, tapones en los oídos... increíble". Se lo pasó como un crío en los test privados que realizó en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

Fuente: Sport