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Fórmula 1

Russell y Mercedes comandan el plácido estreno del Madring

Fernando Alonso se ha situado decimoquinto para empezar con Aston Martin, a 2.3 segundos de los tiempos de cabeza, mientras que Carlos Sainz, que ha protagonizado un susto final con Hamilton, ha sido decimoséptimo en casa, a 2.7 segundos

Russell, el más rápido en el Madring.

Russell, el más rápido en el Madring. / F1

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Laura López Albiac

Laura López Albiac

Mercedes ha liderado la primera sesión de entrenamientos libres del GP de España F1 2026. El estreno de Madring se ha saldado limpiamente, sin incidencias, con dominio de George Russell (1.34.077) por delante de su compañero Kimi Antonelli, dejando atrás a los Ferrari, a medio segundo, mientras que Max Verstappen ha cerrado el top cinco provisional.

Fernando Alonso se ha situado decimoquinto para empezar con Aston Martin, a 2.3 segundos de los tiempos de cabeza, mientras que Carlos Sainz, que ha protagonizado un susto final con Hamilton, ha sido decimoséptimo en su debut en el trazado de casa, a 2.7 segundos.

[Consulta la clasificación del Mundial]

Después de un Gran Premio de Italia de emociones fuertes y en el que Antonelli, líder del Mundial, hizo historia al remontar desde la 19ª posición de parrilla para llevarse la primera victoria de un piloto italiano en Monza desde 1966, la Fórmula 1 se ha enfrentado este viernes a lo desconocido, el circuito semiurbano de Madring, que en Libres 1 ha presentado más agarre del esperado y también problemas de tráfico y exigencia máxima.

Los pilotos se lo han tomado con mucha calma en esta primera toma de contacto, con Ferrari dominando al principio, demostrando su ventaja al ser los únicos F1 que habían rodado previamente aquí, en un test organizado un mes atrás por la Scuderia y los promotores del circuito madrileño.

[Consulta el calendario de la temporada de F1]

En los últimos minutos de la sesión, Russell se ha encaramado a lo alto de la clasificación y Antonelli ha progresado para ponerse a su estela, a dos décimas de su compañero y por delante de los dos Ferrari de Leclerc, a 4 décimas y Hamilton, a 5.

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Alonso, con un mejor tiempo de 1'35''9, no ha tenido demasiados problemas, al contrario que Carlos Sainz, embajador del Madring, que se ha quedado más lejos de lo esperado con Williams (1'36''8), en decimoséptima posición. Los dos españoles han batido a sus respectivos compañeros, Stroll y Albon.

Fuente: Sport

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