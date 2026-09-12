Fórmula 1
Alonso y Sainz saldrán 18 y 17 en el GP de España
Norris logra la 'pole' en el estreno del Madring y Antonelli saldrá desde la segunda posición
Redacción / EFE
Los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) partirán este domingo desde la decimoséptima y decimoctava posición, respectivamente, en el estreno del Madring, el nuevo circuito semi-urbano de Madrid que acoge el Gran Premio de España, decimocuarta prueba del Mundial de Fórmula Uno.
Sainz y Alonso quedaron eliminados en la primera ronda de la calificación (Q1), por lo que afrontarán desde la parte trasera de la parrilla la primera carrera de toda la historia que se disputará en la nueva pista, diseñada en el entorno de IFEMA. Un puesto por detrás de Alonso arrancará el mexicano Sergio Pérez (Cadillac), que también cayó en la Q1.
El inglés Lando Norris (McLaren), último campeón del mundo, logró la 'pole' y saldrá primero tras dominar la calificación. El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del campeonato, partirá segundo, mientras que el cuádruple campeón mundial Max Verstappen (Red Bull) ocupará la tercera plaza.
Los dos Ferrari, el monegasco Charles Leclerc y el séptuple campeón mundial Lewis Hamilton, tomarán la salida en esta primera carrera en el Madring. El argentino Franco Colapinto (Alpine) arrancará noveno, mientras que el australiano Oscar Piastri (McLaren) lo hará desde la séptima posición.
La carrera está prevista a 57 vueltas, para completar un recorrido de poco menos de 308 kilómetros. George Russell (Mercedes), segundo en el Mundial a 66 puntos del líder Antonelli, saldrá sexto, mientras que el neozelandés Liam Lawson (Red Bull) lo hará desde la octava plaza y el debutante sueco-británico Arvid Lindblad (RB), desde la décima.
Clasificación del GP de España de Fórmula 1
- Lando Norris
- Kimi Antonelli
- Max Verstappen
- Lewis Hamilton
- Charles Leclerc
- George Russell
- Oscar Piastri
- Liam Lawson
- Franco Colapinto
- Arvid Lindblad
- Nico Hulkenberg
- Gabriel Bortoleto
- Esteban Ocon
- Pierre Gasly
- Yuki Tsunoda
- Alexander Albon
- Carlos Sainz
- Fernando Alonso
- Sergio Pérez
- Valtteri Bottas
- Lance Stroll
- Oliver Bearman
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