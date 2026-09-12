Enric Mas, el deportista al que se le faltó el respeto

Enric Mas, de más joven, iba destinado a convertirse en el segundo deportista más importante de la historia de Mallorca. Al primero, raqueta en mano, no hace falta ni citarlo. Cuando todavía no había hecho el salto a profesionales presentaba unas credenciales que lo impulsaban a ser una de las grandes estrellas del pelotón mundial. El Movistar vio en él a la referencia para que el mejor ciclista español del momento estuviera en sus filas siguiendo la tradición de los ilustres nombres del pelotón estatal encabezados por Miguel Induráin, Pedro Delgado y Alejandro Valverde.

Las expectativas eran tan altas que enseguida muchos lo señalaron y vieron como insuficiente los podios que sumaba en la Vuelta y los puestos de honor en el Tour, en una época de la ronda francesa donde aspirar al podio casi es un reto imposible a no ser que te llames Pogacar, Vingegaard o Evenepoel, y poco más. Cuando alguien ha ocupado una de las plazas reservadas para ellos ha sido por caída o explosión sorpresa de alguno que, por ahora, nunca ha sido Pogacar.

Maltrato

Hasta se podría escribir, sin ánimo de error, que hacia Mas ha habido cierto maltrato, a veces más en las formas, que en una justificada crítica cuando cometía un error. Y en él se cebó muchas veces la jungla de las redes sociales llena de gorilas, hienas y hasta serpientes, algunas con veneno, que literalmente lo insultaban o hablaban de él de forma despectiva.

Ahora, en un ciclismo español necesitado de éxitos, Mas es la esperanza para ganar una gran vuelta 11 años después de la victoria de Alberto Contador en el Giro. Está a sólo dos etapas de lograrlo; una de ellas, la de este sábado, de tremenda dificultad.

Por esta razón, el ciclismo español no está para tirar flores y hasta cuesta valorar los resultados que consiguen corredores como Juan Ayuso, cuyo séptimo puesto en el Tour, rodeado de monstruos, quizá no tuvo la recompensa que se merecía.

La oportunidad

Mas ha sabido responder a la oportunidad que se le presentó cuando desgraciadamente Pogacar se accidentó y tuvo que abandonar. Supo subir al vagón del tren acertado, ganar al día siguiente de la retirada del fenómeno esloveno y demostrar que no tenía puesto el jersey rojo por casualidad y como un regalo maldito.

Con 31 años es un corredor que ha entrado en la veteranía, pero que no es, ni muchísimo menos, viejo, en un ciclismo cuyos profesionales cada vez más alargan la vida laboral y muchos siguen ganándose el pan cuando el cuatro ya indica que han entrado en una nueva década. A la edad de Mas, Purito comenzó a destacar como figura mundial y buena parte de los éxitos de Valverde, entre ellos el campeonato del mundo, llegaron a edad más avanzada de la que tiene ahora el corredor mallorquín.

Sin sobresaltos

El domingo, si no hay ningún sobresalto, se hablará de lo que puede pasar a partir de ahora y a lo que puede aspirar un ciclista al que se le preguntará por el Tour y por la orientación que tomará el año que viene sobre la bici.

Mas, antes de vestirse de rojo, había sido uno de los pocos ciclistas que habían dejado sentado a Pogacar en una subida; algo que sólo han conseguido figuras de la envergadura de Vingegaard y Van Aert, y también Van der Poel en otro tipo de territorio.

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Muchas veces habría que sumar hasta tres antes de faltar el respeto a los deportistas cuando no llegan los resultados y con Mas hay personas que han sido muy injustas, demasiado, aunque ahora le doren la píldora.