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El Espanyol asalta El Sadar con un doblete letal de Roberto

El cuadro de Manolo González vuelve a sumar tres puntos gracias a un doblete del delantero cordobés y a una actuación coral en el estadio de Osasuna

Osasuna se estrella ante un Espanyol letal en El Sadar.

Osasuna se estrella ante un Espanyol letal en El Sadar. / EFE

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EFE

Pamplona

Osasuna cayó ante un Espanyol que aprovechó los errores defensivos de su rival para ponerse 0-2 en la primera parte y mantener la ventaja tras el descanso, ante un conjunto rojillo sin claridad en ataque que vuelve a sembrar dudas.

El Espanyol comenzó fuerte el choque y no tardó en marcar, a los tres minutos, gracias a un error de Rockson Yeboah, que debutaba como titular, en la marca sobre Roberto Fernández, quien atacó el centro lateral con convencimiento para poner por delante a los suyos.

Tocaba remar y Osasuna apretó a su rival. Remató alto Budimir y ocasión posterior de Raúl García de Haro. El ritmo tomó protagonismo y eso abrió espacios. Buena transición de los pericos, error grosero de Catena en el primer palo al quitar el pie al paso del balón en una falta de entendimiento con Herrera y Roberto, solo nuevamente, dobló la ventaja.

Al minuto, Luis Bestard anuló el gol de Rubén García, ya que el centro de Kike Barja llegó cuando el balón había salido por línea de fondo. Tras ello, el choque se calmó hasta cierto punto.

Al Osasuna le temblaron las piernas cada vez que el Espanyol merodeaba el área. La cita se fue a vestuarios con mucha incertidumbre en la grada de El Sadar.

La cosa no funcionaba y Ramis introdujo un triple cambio. Entraron Dubasin, Moro y Osambela en lugar de Arguibide, Kike Barja y Rubén García. Este último realizó un disparo lejano que fue detenido por Dmitrovic.

Los de Manolo González resistieron las embestidas sin mayores problemas ante un Osasuna que no veía con claridad la meta rival. Debutó Del Castillo para intentar dar calidad y algo de fútbol a los suyos.

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El Osasuna no funcionó colectivamente y eso le restó opciones. El cuadro navarro no supo evitar la segunda derrota del curso en favor de un Espanyol que vuelve a ganar casi un mes después.

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