Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
De iconos de copas a locales vacíosEl Deportivo, décimo Límite Salarial de LaLigaFran Lebowitz en A CoruñaLuz verde a tres torres de 16 plantas en VismaA reforma la histórica central de Correos en A CoruñaFiestas en A FalperraLos conciertos que vienen este otoño a A Coruña
instagramlinkedin

Ciclismo

Urska Zigart, pareja de Tadej Pogacar, se fractura la mandíbula y también se pierde el Mundial

La ciclista eslovena sufrió una nueva caída en la tercera etapa del Tour de l'Ardèche, apenas tres meses después de fracturarse la mandíbula en el Tour de Suiza.

Urska Zigart.

Urska Zigart. / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Javier Giraldo

Javier Giraldo

La mala suerte vuelve a cebarse con Urska Zigart, corredora del AG Insurance Soudal y pareja de Tadej Pogacar: la ciclista eslovena ha sufrido una nueva fractura de mandíbula después de una caída durante la tercera etapa del Faun Tour de l'Ardèche, disputada este sábado en Tournon-sur-Rhône.

El golpe supone un duro revés para la corredora del AG Insurance-Soudal, que ya había padecido una lesión prácticamente idéntica el pasado mes de junio. Entonces, Zigart se fracturó la mandíbula en una aparatosa caída durante la segunda etapa del Tour de Suiza, provocada en una zona de asfalto irregular.

A pesar de la gravedad de aquella lesión, la eslovena pudo recuperarse con rapidez y regresó a la competición apenas seis semanas después para tomar la salida en el Tour de Francia Femmes.

Ahora, sin embargo, el escenario es mucho más complicado. Žigart marchaba tercera en la clasificación general de la ronda francesa cuando se fue al suelo durante la tercera etapa y tuvo que abandonar la carrera.

Diagnóstico confirmado

Horas después, su equipo confirmó el alcance de la lesión tras las pruebas médicas realizadas.

"Tras su caída durante la tercera etapa del Faun Tour de l'Ardèche, nuevos exámenes médicos han revelado una nueva fractura de mandíbula", comunicó el AG Insurance-Soudal.

El equipo también dejó claro que, al tratarse de una recaída en una zona ya dañada recientemente, su temporada 2026 podría haber terminado de forma anticipada.

"Al tratarse de una fractura repetida, es probable que la temporada 2026 de Urska llegue a su fin antes de tiempo. Ahora toda la atención está centrada en su recuperación", añadió la formación belga.

Un nuevo contratiempo para Zigart, que había logrado recuperar sensaciones tras su lesión de junio y que ahora deberá afrontar otro periodo de recuperación antes de volver a competir.

Noticias relacionadas

Zigart tenía pensado competir en el Mundial de Montreal, al que Pogacar tenía pensado acudir como espectador, para apoyar a su pareja, pero finalmente, ninguno de los dos podrá subirse a la bicicleta en la última gran cita ciclista del año.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Despedido el director de una oficina bancaria de la avenida de Fisterra de A Coruña por falsificar firmas de clientes y abrirles tarjetas de crédito para cumplir objetivos
  2. Problemas detectados en la estación histórica de tren de A Coruña obligan a replantear el final de los trabajos: 'Hay deficiencias que condenan el uso del inmueble
  3. Advertencia de Concello de A Coruña a la promotora de los pisos de lujo de A Maestranza por su actividad con la licencia aún pendiente del juzgado
  4. Llega la hora de las rotaciones y de los fichajes en el Deportivo: Casadó, Adama y Angeliño, a escena
  5. El dulce de Vigo con una 'receta secreta' que empieza a conquistar A Coruña: 'La gente se lo lleva de tres en tres
  6. El pasado de A Coruña a través de los ojos de Ruth Matilda Anderson: de las vistas del Banco Pastor al interior de la Torre de Hércules
  7. El Deportivo negocia la renovación del contrato de Samu
  8. A Charlie Patiño se le resiste el debut con el Bochum

El Deportivo abre la puerta a Teun Gijselhart: salida de última hora

El Deportivo abre la puerta a Teun Gijselhart: salida de última hora

La etapa 21 de la Vuelta a España 2026, en imágenes

La etapa 21 de la Vuelta a España 2026, en imágenes

Defensa do Común denuncia que los trabajos de la finca de A Maestranza de A Coruña están previstos en la obra del edificio, que aún no tiene permiso

Defensa do Común denuncia que los trabajos de la finca de A Maestranza de A Coruña están previstos en la obra del edificio, que aún no tiene permiso

2-1 | Adrián Guerrero, ángel y demonio en el primer triunfo del Fabril

2-1 | Adrián Guerrero, ángel y demonio en el primer triunfo del Fabril

La carrera del GP de San Marino de MotoGP, en imágenes

La carrera del GP de San Marino de MotoGP, en imágenes

El regreso del Coruña Corre encumbra a Jorge Sieira y Noa Mirantes

El regreso del Coruña Corre encumbra a Jorge Sieira y Noa Mirantes

Beatriz Navarro: "Miramos mucho a las marcas chinas, sobre todo cómo son capaces de lanzar coches en dos años"

Beatriz Navarro: "Miramos mucho a las marcas chinas, sobre todo cómo son capaces de lanzar coches en dos años"

Un gol de Adrián Niño en el tramo final da el empate al Málaga en Balaídos

Un gol de Adrián Niño en el tramo final da el empate al Málaga en Balaídos
Tracking Pixel Contents