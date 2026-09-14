Márquez: "Si pasa, pasa; y si no pasa, que nos quiten lo 'bailao'"

Miren, yo les cuento algunos datos, nada de opiniones (de momento), datos, cifras y juzgan ustedes mismos. Miren, no les voy a recordar, o sí, ¡que caray!, sí, que estamos frente a alguien que ha corrido 297 grandes premios y ha ganado 104 o que se ha subido al podio casi la mitad de carreras en las que ha participado: 170. O que posee nueve títulos mundiales. Así que, probablemente, con esos datos, podrían ya hacerse una idea del fenómeno que tenemos delante.

Marc Márquez Alentá, de 33 años, le ha dado, él solito, la vuelta al campeonato. Sigo con datos, nada de opiniones (de momento). Tras los primeros siete grandes premios del año, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) era líder destacado del Mundial de MotoGP e ‘Il Cannibale’ era octavo a 102 puntos. Transcurridos los otros siguientes siete grandes premios, fines de semana y disputadas 14 carreras, MM93 ya es líder, empatado a puntos, que no a victorias (5 contra 1), con el madrileño Jorge Martín (Aprilia) y tiene a ‘Bezz’ (tercero) a 33 puntos.

Es decir, Márquez le ha sacado 135 puntos a Bezzecchi en siete fines de semana. ¿Cómo?, muy sencillo, Márquez ha sumado, en los últimos siete grandes premios, 203 puntos; ‘Martinator’, que es segundo, 118; ‘Bezz’, tercero, 68; Di Giannantonio, cuarto, 89; Acosta, quinto, 106; Ogura, sexto, 111; Fernández, séptimo, 112 y Bagnaia, noveno, 72.

Marc Márquez (Ducati) celebra, en el podio de Misano, su tremendo triunfo de ayer en el circuito Marco Simoncelli. / ALEJANDRO CERESUELA

¿Quieren más cifras para juzgar?, se las proporciono encantado. En lo que llevamos de temporada y por hablar, solo, de los tres grandes candidatos al título, Márquez ha ganado 11 carreras (cinco grandes premios: Hungría, Brno, Alemania, Aragón y San Marino; y seis ‘sprint’: Brasil, Jerez, Hungría, Alemania, Aragón y San Marino), por 4 de ‘Martinador’ (un GP, Francia y tres ‘sprint’: EEUU, Francia y GB) y otras cuatro de ‘Bezz’ (cuatro grandes premios: Tailandia, Brasil, EEUU e Italia). Es evidente que la remontada y el mando del rey ha sido brutal.

¿A qué le da más importancia, a la victoria en Misano o al liderato del Mundial?

Por descontado, a la victoria, porque se produce en un fin de semana donde hemos sumado el máximo de puntos posibles, 37, y, a consecuencia de eso, estamos empatados a puntos con Jorge (Martín), aunque somos líderes por mayor número de victoria. Muy contento, pues ayer (sábado), ganamos por estrategia (adelantó a Marco Bezzecchi, en la primera curva tras la salida) y, hoy (domingo), hemos ganado por descarte, pues creo que Marco tenía un gran ritmo para ganar, pero cuando vemos tan rápidos, tan al límite, siempre sobre el filo de la navaja, uno y otros, todos, es fácil fallar.

No estábamos tan locos aquellos que le decíamos que usted era el único capaz de darle la vuelta a la situación y hacer desaparecer esos 102 puntos de desventaja con respecto al líder.

La verdad es que tú tenías más confianza en mis posibilidades de las que tenía yo, pero dije que había recibido un regalo por parte de mis oponentes y trataría de aprovecharlo, como así ha sido.

“Lo más importante es el estado mental en el que me encuentro. Me encuentro relajado, liberado. Me ayudó mucho la doble victoria de Aragón,, me ayudó aún más lo ocurrido después de Motorland (publicación de la foto de su brazo desnudo y las declaraciones del doctor Samuel Antuña) y me ha ayudado mucho, mucho, este doblete en Misano". Marc Márquez — Piloto del Lenovo Ducati y nueve veces campeón del mundo

No todo es correr, no todo es arriesgarse, no todo es ser el más rápido, el más listo, no. “Lo más importante es el estado mental en el que me encuentro”, señala el líder del equipo Lenovo Ducati. “Me encuentro relajado, liberado. Me ayudó mucho la doble victoria de Aragón, donde estaba obligado a ganar, me ha ayudado aún más lo que ocurrió después de Motorland (publicación de la foto de su brazo desnudo y las declaraciones del doctor Samuel Antuña, reconociendo que ese brazo estaba al 50%) y me ha ayudado mucho, mucho, este doblete en Misano. Eso es lo que perseguía en estas tres últimas semanas: estar relajado mentalmente para, de esa manera, poder exprimirme al máximo y, así, hasta el final”.

Pese a que el miedo escénico se ha instalado ya en todos los talleres del ‘paddock’ de MotoGP, pese a que, ahora, ya todos creen que a Márquez no se le puede escapar el título como se le está escurriendo entre los dedos a Bezzecchi, Márquez cree que es tan difícil lo que viene como lo que ha hecho en los últimos siete grandes premios.

“Vienen carreras tan duras como estas y, al menos yo, no estoy en condiciones de decir que daré más y estaré más concentrado. Eso es imposible pues, cada fin de semana, lo afronto al máximo, a veces saco más, a veces menos, a veces otros son mejores, más rápidos y, por tanto, de lo que se trata es de estar siempre cercano a tu mejor expresión. Este fin de semana tenía la velocidad y eso te permite jugar mejor tus cartas y gestionarlo todo como querías”.

En los últimos siete grandes premios, Márquez ha sumado el doble de puntos que cualquier otro rival y, en lo que se lleva de campeonato, ha ganado 11 carreras (cinco grandes premios y seis 'sprint'), mientras que Martín y Bezzecchi, solo suman cuatro victorias cada uno.

Cuando le pregunto si, en esta espectacular y eficaz remontada, la mente ha sido vital, Márquez explica que “la cabeza es vital en todas tus recuperaciones, pero aún es más importante en todas las adaptaciones. Cuando te enfrentas a un proceso de adaptación, por lo que sea, una lesión prolongado, un cambio de equipo, de moto, el desarrollo de la moto, momentos donde hay que buscar cosas diferentes para lograr el resultado de antes, es cuando debes tirar de la mente para encontrar las soluciones y, sobre todo, saber cómo resolver esas dudas”.

Eso sí, si algo ha cambiado es que Márquez, que el título que amaba, ya lo hemos contado muchas veces, era el noveno, el que ya tiene, el que ganó el año pasado tras cuatro años de travesia del desierto, es que, ahora, sigue persiguiendo el título, el décimo, pero con otra mentalidad. “Voy a seguir peleando como siempre, con la pasión de siempre y, mira, si pasa, pasa; y si no pasa, que nos quiten lo ‘bailao’”.

Marc y Àlex Márquez posan, tras ser primero y segundo en el GP de Misano, con Massimo Quiles, su protegido y próximo campeón de Moto3.su portegido, / ALEJANDRO CERESUELA

Hay quien piensa que los rivales deben estar asustadísimos. “Ni hablar, si no lo pensaba de mí estando a 102 puntos, aunque tú tenías una enorme fe, menos lo voy a pensar de los pilotos que están peleando por el título, todos ellos campeones como Jorge (Martín) o como Marco (Bezzecchi), que empezó arrasando y tiene una oportunidad de oro para ganar su primer título, o Àlex (su hermano), que ya se ha recuperado del tremendo accidente de Barcelona, o ‘Digga’ (Fabio Di Giannantonio), que es muy regular, o Pedro (Acosta), que lleva tiempo en el podio, no, no, esto es muy largo, mucho”.

De pronto, Márquez, rodeado de un puñado de periodistas españoles, en un rincón del taller del Lenovo Ducati, repleto de ruido, pues los mecánicos están desmontándolo todo para los camiones salgan zumbando hacia Austria, donde se corre este fin de semana, nos mira y pregunta: “¿Cuántas carreras quedan?” Quedan ocho carreras, Marc, ocho (Austria, Japón, Indonesia, Australia, Malasia, Catar, Portugal y Valencia), pero se correrán siete, porque pronto, pronto, se suspenderá Catar, por la guerra de Irán, claro.

“Pues si han pasado todas las cosas que han pasado en los siete últimos grandes premios, ¡imagínate! todo lo que puede ocurrir en las siete u ocho últimas citas del año. Hay que seguir empujando a tope, esto no ha terminado y, después de todo lo que hemos conseguido, después de esta estupenda remontada, no podemos fallar”, termina diciendo el nuevo líder del Mundial, que insiste que un título más no cambiará su vida. La suya, no sé, la de los demás, sí, pues aumentaría su mito.