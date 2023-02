Partido: Lenovo Tenerife - Unicaja

cuarto 1 minuto 00 ' puntos - Resultado 0 - 0 " Inicio del partido cuarto 1 minuto 00 ' puntos 2 Resultado 2 - 0 Elgin Cook Lenovo Tenerife " Bandeja de Elgin Cook [Lenovo Tenerife] cuarto 1 minuto 00 ' puntos 2 Resultado 2 - 2 David Kravish Unicaja " Canasta de David Kravish [Unicaja] con asistencia de Tyson Carter cuarto 1 minuto 01 ' puntos - Resultado 2 - 2 Sasu Salin Lenovo Tenerife " Sasu Salin [Lenovo Tenerife] falla el triple. El rebote defensivo es para Melvin Ejim. cuarto 1 minuto 01 ' puntos - Resultado 2 - 2 Kendrick Perry Unicaja " Kendrick Perry [Unicaja] falla el triple. El rebote defensivo es para Giorgi Shermadini. cuarto 1 minuto 01 ' puntos 3 Resultado 5 - 2 Sasu Salin Lenovo Tenerife " Triple de Sasu Salin [Lenovo Tenerife] con asistencia de Bruno Fitipaldo y tiro libre adicional por la falta de Tyson Carter cuarto 1 minuto 01 ' puntos - Resultado 5 - 2 Tyson Carter Unicaja " 1ª falta personal de Tyson Carter [Unicaja] sobre Sasu Salin cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional. cuarto 1 minuto 01 ' puntos - Resultado 5 - 2 Sasu Salin Lenovo Tenerife " Sasu Salin [Lenovo Tenerife] falla el tiro libre adicional, Melvin Ejim coge el rebote cuarto 1 minuto 02 ' puntos 2 Resultado 5 - 4 Jonathan Barreiro Unicaja " Bomba de Jonathan Barreiro [Unicaja] con asistencia de Kendrick Perry cuarto 1 minuto 02 ' puntos - Resultado 5 - 4 Sasu Salin Lenovo Tenerife " Sasu Salin [Lenovo Tenerife] falla el triple. El rebote defensivo es para Melvin Ejim. cuarto 1 minuto 02 ' puntos 3 Resultado 5 - 7 Jonathan Barreiro Unicaja " Triple de Jonathan Barreiro [Unicaja] con asistencia de Kendrick Perry cuarto 1 minuto 02 ' puntos - Resultado 5 - 7 Aaron Doornekamp Lenovo Tenerife " Aaron Doornekamp [Lenovo Tenerife] falla el triple. El rebote defensivo es para Melvin Ejim. cuarto 1 minuto 02 ' puntos - Resultado 5 - 7 Sasu Salin Lenovo Tenerife " Primera falta personal de Sasu Salin [Lenovo Tenerife] sobre Melvin Ejim cuarto 1 minuto 03 ' puntos - Resultado 5 - 7 Melvin Ejim Unicaja " Melvin Ejim [Unicaja] falla la canasta. El rebote defensivo es para Giorgi Shermadini. cuarto 1 minuto 03 ' puntos - Resultado 5 - 7 Melvin Ejim Unicaja " Melvin Ejim [Unicaja] roba el balón a Giorgi Shermadini cuarto 1 minuto 03 ' puntos - Resultado 5 - 7 Melvin Ejim Unicaja " Melvin Ejim [Unicaja] falla la bandeja por un tapón de Bruno Fitipaldo cuarto 1 minuto 03 ' puntos - Resultado 5 - 7 Melvin Ejim Unicaja " 1ª Falta personal en ataque de Melvin Ejim [Unicaja] sobre Bruno Fitipaldo cuarto 1 minuto 03 ' puntos - Resultado 5 - 7 David Kravish Unicaja " David Kravish [Unicaja] roba el balón a Marcelinho Huertas cuarto 1 minuto 03 ' puntos 2 Resultado 5 - 9 Kendrick Perry Unicaja " Canasta de Kendrick Perry [Unicaja] cuarto 1 minuto 04 ' puntos - Resultado 5 - 9 Melvin Ejim Unicaja " Melvin Ejim [Unicaja] comete su segunda falta personal sobre Giorgi Shermadini cuarto 1 minuto 04 ' puntos 2 Resultado 7 - 9 Giorgi Shermadini Lenovo Tenerife " Mate de Giorgi Shermadini [Lenovo Tenerife] con asistencia de Jaime Fernández Manzanares cuarto 1 minuto 04 ' puntos - Resultado 7 - 9 David Kravish Unicaja " David Kravish [Unicaja] falla la canasta. El rebote defensivo es para Tim Abromaitis. cuarto 1 minuto 04 ' puntos - Resultado 7 - 9 Marcelinho Huertas Lenovo Tenerife " Marcelinho Huertas [Lenovo Tenerife] falla la bomba. El rebote defensivo es para David Kravish. cuarto 1 minuto 05 ' puntos 2 Resultado 7 - 11 Will Thomas Unicaja " Canasta de Will Thomas [Unicaja] cuarto 1 minuto 05 ' puntos - Resultado 7 - 11 David Kravish Unicaja " Primera falta personal de David Kravish [Unicaja] sobre Jaime Fernández Manzanares cuarto 1 minuto 05 ' puntos 3 Resultado 10 - 11 Jaime Fernández Manzanares Lenovo Tenerife " Triple de Jaime Fernández Manzanares [Lenovo Tenerife] con asistencia de Marcelinho Huertas cuarto 1 minuto 05 ' puntos - Resultado 10 - 11 Darío Brizuela Unicaja " Rebote ofensivo de Darío Brizuela [Unicaja] tras fallar una bandeja cuarto 1 minuto 06 ' puntos - Resultado 10 - 11 Jaime Fernández Manzanares Lenovo Tenerife " Jaime Fernández Manzanares [Lenovo Tenerife] roba el balón a Darío Brizuela cuarto 1 minuto 06 ' puntos - Resultado 10 - 11 Elgin Cook Lenovo Tenerife " Elgin Cook [Lenovo Tenerife] falla el triple. El rebote defensivo es para Will Thomas. cuarto 1 minuto 06 ' puntos - Resultado 10 - 11 Darío Brizuela Unicaja " Darío Brizuela [Unicaja] falla el triple. El rebote ofensivo es para Dylan Osetkowski cuarto 1 minuto 06 ' puntos - Resultado 10 - 11 Dylan Osetkowski Unicaja " Dylan Osetkowski [Unicaja] falla el triple. El rebote defensivo es para Giorgi Shermadini. cuarto 1 minuto 06 ' puntos - Resultado 10 - 11 Giorgi Shermadini Lenovo Tenerife " Giorgi Shermadini [Lenovo Tenerife] falla la canasta. El rebote defensivo es para Alberto Díaz. cuarto 1 minuto 06 ' puntos - Resultado 10 - 11 Elgin Cook Lenovo Tenerife " Primera falta personal de Elgin Cook [Lenovo Tenerife] sobre Jonathan Barreiro cuarto 1 minuto 07 ' puntos 3 Resultado 10 - 14 Alberto Díaz Unicaja " Triple de Alberto Díaz [Unicaja] con asistencia de Darío Brizuela cuarto 1 minuto 07 ' puntos 2 Resultado 12 - 14 Fran Guerra Lenovo Tenerife " Canasta de Fran Guerra [Lenovo Tenerife] cuarto 1 minuto 07 ' puntos - Resultado 12 - 14 Darío Brizuela Unicaja " Darío Brizuela [Unicaja] falla la canasta. El rebote defensivo es para Fran Guerra. cuarto 1 minuto 07 ' puntos - Resultado 12 - 14 Dylan Osetkowski Unicaja " 1ª Falta personal de Dylan Osetkowski [Unicaja] sobre Jaime Fernández Manzanares cuando lanzaba de dos. cuarto 1 minuto 07 ' puntos 1 Resultado 13 - 14 Jaime Fernández Manzanares Lenovo Tenerife " Jaime Fernández Manzanares [Lenovo Tenerife] encesta el primer tiro libre cuarto 1 minuto 07 ' puntos 1 Resultado 14 - 14 Jaime Fernández Manzanares Lenovo Tenerife " Jaime Fernández Manzanares [Lenovo Tenerife] encesta el segundo tiro libre cuarto 1 minuto 08 ' puntos - Resultado 14 - 14 Unicaja " Tiempo de posesión agotado cuarto 1 minuto 08 ' puntos - Resultado 14 - 14 Dylan Osetkowski Unicaja " 2ª Falta personal de Dylan Osetkowski [Unicaja] sobre Fran Guerra cuando lanzaba de dos. cuarto 1 minuto 08 ' puntos - Resultado 14 - 14 Fran Guerra Lenovo Tenerife " Fran Guerra [Lenovo Tenerife] falla el 1º tiro libre cuarto 1 minuto 08 ' puntos - Resultado 14 - 14 Fran Guerra Lenovo Tenerife " Fran Guerra [Lenovo Tenerife] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Tyler Kalinoski cuarto 1 minuto 09 ' puntos - Resultado 14 - 14 Darío Brizuela Unicaja " Darío Brizuela [Unicaja] falla el triple. El balón se va fuera. cuarto 1 minuto 09 ' puntos 2 Resultado 16 - 14 Fran Guerra Lenovo Tenerife " Canasta de Fran Guerra [Lenovo Tenerife] con asistencia de Jaime Fernández Manzanares cuarto 1 minuto 09 ' puntos - Resultado 16 - 14 Jaime Fernández Manzanares Lenovo Tenerife " Jaime Fernández Manzanares [Lenovo Tenerife] corta el pase a Will Thomas cuarto 1 minuto 09 ' puntos - Resultado 16 - 14 Jaime Fernández Manzanares Lenovo Tenerife " El balón sale fuera tras un mal pase de Jaime Fernández Manzanares [Lenovo Tenerife] cuarto 1 minuto 09 ' puntos 3 Resultado 16 - 17 Tyler Kalinoski Unicaja " Triple de Tyler Kalinoski [Unicaja] tras un contraataque, con asistencia de Alberto Díaz cuarto 1 minuto 10 ' puntos - Resultado 16 - 17 " Fin del primer cuarto cuarto 2 minuto 00 ' puntos - Resultado 16 - 17 " Inicio del segundo cuarto cuarto 2 minuto 00 ' puntos - Resultado 16 - 17 Aaron Doornekamp Lenovo Tenerife " Primera falta personal de Aaron Doornekamp [Lenovo Tenerife] sobre Will Thomas cuarto 2 minuto 00 ' puntos - Resultado 16 - 17 David Kravish Unicaja " David Kravish [Unicaja] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Tyler Kalinoski cuarto 2 minuto 00 ' puntos 2 Resultado 16 - 19 Tyler Kalinoski Unicaja " Canasta de Tyler Kalinoski [Unicaja] cuarto 2 minuto 00 ' puntos 3 Resultado 19 - 19 Marcelinho Huertas Lenovo Tenerife " Triple de Marcelinho Huertas [Lenovo Tenerife] con asistencia de Giorgi Shermadini cuarto 2 minuto 01 ' puntos 3 Resultado 19 - 22 Alberto Díaz Unicaja " Triple de Alberto Díaz [Unicaja] con asistencia de David Kravish cuarto 2 minuto 01 ' puntos 2 Resultado 21 - 22 Giorgi Shermadini Lenovo Tenerife " Canasta de Giorgi Shermadini [Lenovo Tenerife] con asistencia de Marcelinho Huertas cuarto 2 minuto 01 ' puntos - Resultado 21 - 22 Darío Brizuela Unicaja " 1ª Falta personal en ataque de Darío Brizuela [Unicaja] sobre Sasu Salin cuarto 2 minuto 02 ' puntos 2 Resultado 23 - 22 Giorgi Shermadini Lenovo Tenerife " Gancho de Giorgi Shermadini [Lenovo Tenerife] cuarto 2 minuto 02 ' puntos - Resultado 23 - 22 Bruno Fitipaldo Lenovo Tenerife " Primera falta personal de Bruno Fitipaldo [Lenovo Tenerife] sobre Will Thomas cuarto 2 minuto 02 ' puntos - Resultado 23 - 22 Bruno Fitipaldo Lenovo Tenerife " 2ª Falta personal de Bruno Fitipaldo [Lenovo Tenerife] sobre Darío Brizuela cuando lanzaba de dos. cuarto 2 minuto 02 ' puntos 1 Resultado 23 - 23 Darío Brizuela Unicaja " Darío Brizuela [Unicaja] encesta el primer tiro libre cuarto 2 minuto 02 ' puntos 1 Resultado 23 - 24 Darío Brizuela Unicaja " Darío Brizuela [Unicaja] encesta el segundo tiro libre cuarto 2 minuto 02 ' puntos - Resultado 23 - 24 Kendrick Perry Unicaja " Primera falta personal de Kendrick Perry [Unicaja] sobre Marcelinho Huertas cuarto 2 minuto 03 ' puntos - Resultado 23 - 24 David Kravish Unicaja " David Kravish [Unicaja] corta el pase a Marcelinho Huertas cuarto 2 minuto 03 ' puntos - Resultado 23 - 24 Jonathan Barreiro Unicaja " Jonathan Barreiro [Unicaja] falla la bandeja. El rebote ofensivo es para David Kravish cuarto 2 minuto 03 ' puntos - Resultado 23 - 24 David Kravish Unicaja " David Kravish [Unicaja] falla la canasta cuarto 2 minuto 03 ' puntos - Resultado 23 - 24 Aaron Doornekamp Lenovo Tenerife " Aaron Doornekamp [Lenovo Tenerife] corta el pase a Darío Brizuela cuarto 2 minuto 03 ' puntos 2 Resultado 25 - 24 Jaime Fernández Manzanares Lenovo Tenerife " Bandeja de Jaime Fernández Manzanares [Lenovo Tenerife] cuarto 2 minuto 03 ' puntos 2 Resultado 25 - 26 Kendrick Perry Unicaja " Bandeja de Kendrick Perry [Unicaja] cuarto 2 minuto 04 ' puntos 2 Resultado 27 - 26 Giorgi Shermadini Lenovo Tenerife " Mate de Giorgi Shermadini [Lenovo Tenerife] con asistencia de Elgin Cook cuarto 2 minuto 04 ' puntos - Resultado 27 - 26 Kendrick Perry Unicaja " Kendrick Perry [Unicaja] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Marcelinho Huertas. cuarto 2 minuto 04 ' puntos 3 Resultado 30 - 26 Aaron Doornekamp Lenovo Tenerife " Triple de Aaron Doornekamp [Lenovo Tenerife] con asistencia de Marcelinho Huertas cuarto 2 minuto 04 ' puntos - Resultado 30 - 26 Unicaja " Tiempo muerto cuarto 2 minuto 04 ' puntos - Resultado 30 - 26 Lenovo Tenerife " Tiempo muerto cuarto 2 minuto 04 ' puntos - Resultado 30 - 26 Jonathan Barreiro Unicaja " Jonathan Barreiro [Unicaja] falla la canasta. El rebote defensivo es para Aaron Doornekamp. cuarto 2 minuto 04 ' puntos - Resultado 30 - 26 David Kravish Unicaja " 2ª Falta personal de David Kravish [Unicaja] sobre Giorgi Shermadini cuando lanzaba de dos. cuarto 2 minuto 04 ' puntos - Resultado 30 - 26 Giorgi Shermadini Lenovo Tenerife " Giorgi Shermadini [Lenovo Tenerife] falla el 1º tiro libre cuarto 2 minuto 04 ' puntos 1 Resultado 31 - 26 Giorgi Shermadini Lenovo Tenerife " Giorgi Shermadini [Lenovo Tenerife] encesta el segundo tiro libre cuarto 2 minuto 05 ' puntos - Resultado 31 - 26 Elgin Cook Lenovo Tenerife " 2ª Falta personal de Elgin Cook [Lenovo Tenerife] sobre David Kravish cuando lanzaba de dos. cuarto 2 minuto 05 ' puntos - Resultado 31 - 26 David Kravish Unicaja " David Kravish [Unicaja] falla el 1º tiro libre cuarto 2 minuto 05 ' puntos - Resultado 31 - 26 David Kravish Unicaja " David Kravish [Unicaja] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Giorgi Shermadini cuarto 2 minuto 05 ' puntos 2 Resultado 33 - 26 Marcelinho Huertas Lenovo Tenerife " Bomba de Marcelinho Huertas [Lenovo Tenerife] cuarto 2 minuto 05 ' puntos - Resultado 33 - 26 Kendrick Perry Unicaja " Kendrick Perry [Unicaja] falla la bandeja. El rebote ofensivo es para David Kravish cuarto 2 minuto 05 ' puntos - Resultado 33 - 26 David Kravish Unicaja " David Kravish [Unicaja] falla la canasta. El rebote defensivo es para Jaime Fernández Manzanares. cuarto 2 minuto 06 ' puntos - Resultado 33 - 26 Jonathan Barreiro Unicaja " Jonathan Barreiro [Unicaja] roba el balón a Marcelinho Huertas cuarto 2 minuto 06 '