A veces la línea que separa el éxito del fracaso, la derrota de la victoria, es muy fina. Por eso, y aunque en el deporte lo que manden sean los resultados, no todo es blanco o negro. El Borbolla había perdido todos sus partidos en su vuelta a la OK Liga femenina, pero la victoria estaba cada vez más cerca. Llegó el fin de semana pasado contra el Alcorcón con un gol que marcó Lara Yáñez para el 2-3 definitivo. “Nos lo merecíamos ya”, dice aliviada la jugadora. “En algún otro partido ya nos habíamos merecido puntuar, pero entre errores propios, mala suerte y la falta de experiencia no lo habíamos conseguido. Estábamos en una buena dinámica, pero sin resultados. El triunfo nos da un plus de energía”, confirma. Sobre todo para los partidos importantes que vienen por delante, como el de este fin de semana contra el Cuencas Mineras. “Ahora que ya abrimos la lata tenemos que ir allí a puntuar. Ellas tienen más experiencia pero vienen en peor dinámica. Será importante, tanto como el siguiente, el del Girona”, analiza.

El objetivo del Borbolla es la permanencia y, a la vez, ayudar a que el hockey gallego, que a lo largo de los años ha tenido varios proyectos, consiga estabilizarse en la elite. Ya ha ido dando pasos hacia adelante. Y cada vez el nivel se va igualando con Cataluña, Asturias y Madrid. “Cataluña sigue teniendo ventaja por su cantera... pero vamos perdiendo los complejos y hay que seguir trabajando”, explica. Desde luego, se han dado muchos pasos hacia adelante. En la anterior etapa del Borbolla, que ella vivió de refilón porque tenía 13 años, el equipo encadenaba una goleada tras otra. “Les tocó una liga muy desigual y ellas tampoco tenían el apoyo que tenemos ahora”, defiende, “pero fueron nuestras referentes”.

Una de ellas es Julia Cabanas. Estaba en la anterior etapa y sigue en la de ahora. “Como persona y como jugadora es un ejemplo a seguir, por su compañerismo, esfuerzo y ayuda. Es la capitana en la sombra”, alaba a su compañera, con la que bromean a veces por su veteranía. Igual que ella, que compaginó sus estudios de Enfermería con el hockey, ahora es Lara la que lleva a la vez la carrera de Derecho y la deportiva. “Ahora que tengo más clases online es más fácil, pero entre los entrenamientos, los viajes a Santiago, los partidos, que también soy entrenadora de niños... es complicado, pero merece la pena”, responde. Un esfuerzo para que el hockey gallego dé un paso más. “El siguiente es intentar asaltar Europa y más jugadoras en la selección como ya hizo María Sanjurjo”, vaticina.

Dépor Abanca y Calasancias siguen sin ganar

Entre los equipos coruñeses que compiten en la primera y segunda categoría nacional, solo quedan dos que todavía no han conseguido puntuar. Son el Dépor Abanca de la Liga Iberdrola de fútbol y el Calasancias de la Superliga 2 masculina de voleibol. El Borbolla, en esta lista hasta el fin de semana pasado, salió gracias a su triunfo frente al Alcorcón. Otros que tardaron en apuntarse el primer triunfo de la temporada fueron el Viaxes Amarelle de Primera División femenina de fútbol sala, el Compañía de María de OK Plata de hockey sobre patines y el Calasancias de Primera División femenina de voleibol. El Dépor Abanca no termina de arrancar. Después de una temporada en la que se convirtió en la revelación, pero tras la que perdió a sus principales referentes en el terreno de juego, las pupilas de Manu Sánchez están sufriendo en este inicio de curso con ocho derrotas en ocho partidos. El Calasancias no lleva mejor trayectoria, aunque va de menos a más. La semana pasada le arrebató un set al líder Extremadura Grupo Laura Otero, pero finalmente sufrió su quinta derrota de la temporada en otros tantos encuentros. Próxima oportunidad para ambos: Eibar y CD Extremadura Badajoz.