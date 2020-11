La Gala do Deporte da Coruña e a súa Comarca nació con el objetivo de celebrar los numerosos éxitos de los deportistas locales y servir como reconocimiento al trabajo continúo de los agente deportivos de la ciudad, y en sus dos primeras ediciones se convirtió en su gran fiesta, con numerosa asistencia y grandes momentos sobre los escenarios del Rosalía y del Ágora. Para la tercera, que será el miércoles de la próxima semana, 9 de diciembre, de nuevo en el Ágora, la situación sanitaria derivada de la pandemia provocada por el Covid-19 obliga a unos inevitables cambios. El primero, el aforo, limitado únicamente a los finalistas y ganadores, que tendrán que usar mascarilla y se sentarán dispersados por todo el anfiteatro para mantener la distancia de seguridad interpersonal. Además, para acortar al máximo la duración de la Gala, no habrá actuaciones. LA OPINIÓN, en colaboración con el Concello de A Coruña, no quiere renunciar, no obstante, a que la celebración sirva de referente y visibilidad al deporte coruñés, por lo que la Gala será retransmitida en streaming para que todo el que quiera pueda seguirla desde su casa en directo.

Lo que no cambia es el sistema de elección de los finalistas. Para los diez premios principales (mejor deportista masculino y femenina; mejor deportista con discapacidad; mejor deportista promesa masculino y femenino; mejor equipo; mejor entrenador/a; mejor club; mejor árbitro/a o juez/a y mejor competición) la organización recibe las propuestas de las federaciones gallegas. Un jurado, formado por miembros de la Corporación Municipal, periodistas especializados en información deportiva y deportistas serán los encargados de examinar a los candidatos, con potestad para incluir nombres en la lista. De su votación saldrán los tres finalistas por categoría y el ganador, que solo se conocerá durante el transcurso de la gala. Además el jurado designará los vencedores de los galardones especiales: trayectoria, deportividad, solidaridad y menciones especiales. Por último, el público tiene protagonismo especial porque decide uno de los premios de la Gala, el de los Lectores, cuyas votaciones ya están abiertas en la página web de LA OPINIÓN (www.laopinioncoruna.es/gala-do-deporte).

En las dos ediciones anteriores la Gala contó con emocionantes momentos. En la primera, las lágrimas de Miguel Ramos al recibir el premio de mejor competición al Trofeo Miguelito y ver sobre el escenario a una amplia representación de los deportistas olímpicos de la ciudad a lo largo de la historia. La segunda, con la historia de Martín Liste y Faisal Dauda, que compartieron una medalla, y el homenaje a Arsenio Iglesias.