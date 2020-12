El Noia presentó el lunes una protesta al acta del partido que le enfrentó al Liceo el pasado sábado y que los verdiblancos ganaron por 1-4. El conjunto de Sant Sadurní alega que el banquillo coruñés solicitó tres tiempos muertos cuando el reglamento solo permite dos en cada parte. Desde el club liceísta se defienden. Primero señalan que aunque el Noia presentó unas imágenes, tendrá que demostrarlo. Y después, que en caso de que así sea, el error no es suyo, sino de la mesa porque es quien acepta o no las solicitudes de tiempo muerto. Además, el conjunto catalán también se quejó de que el Liceo salió tarde a la pista, a lo que los coruñeses responden que no lo pudieron hacer antes por el protocolo para evitar la propagación del coronavirus, ya que los dos equipos no pueden coincidir en el acceso a la cancha y primero tenían que hacerlo los locales.

El triunfo en Torrelavit sirvió al Liceo para firmar su novena victoria seguida y mantenerse al frente de la OK Liga con dos puntos de ventaja sobre el Barcelona y todavía un partido menos. Este lo recuperará el próximo lunes en el Palacio de los Deportes de Riazor frente al Palafrugell (20.00 horas), pero antes los verdiblancos jugarán el viernes, también en su feudo, contra el Girona (20.45 horas), ante el que buscarán la perfección de diez victorias en diez partidos.