Mónica Martínez presidirá mañana el jurado de la Gala do Deporte da Coruña e a súa Comarca, que se reunirá para decidir los finalistas y los ganadores de cada categoría de los premios nacidos con el impulso de LA OPINIÓN en colaboración con el Concello. La concejal de Deportes asegura que va a estar muy complicada la elección y alaba este iniciativa que a la vez de dar visibilidad al deporte coruñés, este año le puede servir como revitalizante anímico tras unos momentos muy duros. A ella le tocó asumir el mando cuando muchos clubes ya empezaban a notar los efectos de la pandemia, y justo cuando se tenían que hacer los siempre polémicos repartos horarios de las instalaciones. Reconoce que las que hay no llegan, aunque propone a la ciudad como un pabellón natural.

El año pasado ya se estrenó en el jurado y con asistencia a la Gala. ¿Cómo fue la experiencia?

Me pareció una experiencia maravillosa porque dar premios y conceder alegrías a la gente es muy gratificante. En este caso teniendo en cuenta que la Gala me parece una iniciativa fantástica para ayudar a visibilizar el deporte coruñés, fue una experiencia maravillosa y ya deseando repetir.

¿Fue muy difícil elegir a los finalistas y a los ganadores de los premios a mejores del año?

Realmente fue muy difícil. Creo que no somos conscientes de la calidad de los deportistas que tenemos en esta ciudad y en la comarca. Cuando los ves así todos sobre el papel, empiezas a ver nombres, lo que consiguieron ese año. Y el siguiente. El siguiente. El siguiente. La verdad es que impresiona. Pero también enorgullece. Es una maravilla poder presumir de estos deportistas en la ciudad y por eso me parece también una grandísima iniciativa por parte de LA OPINIÓN para contribuir a darles visibilidad porque a veces algunos deportes no tienen toda la que nos gustaría y este tipo de eventos ayuda a promocionarles y a que se conozcan más sus éxitos.

¿Espera que sean igual de difíciles las decisiones de este año?

Sí, muchísimo. El nivel está altísimo. Pero yo tengo que reconocer que ya tengo por ahí a mis favoritos y a algún candidato claro.

La Gala do Deporte da Coruña e a súa Comarca es una plataforma de visibilidad para el trabajo del deporte coruñés. ¿Qué más se puede hacer por él?

Todo y todo es poco. El deporte es algo fundamental en nuestras vidas. Por desgracia, por la pandemia que estamos viviendo, nos estamos dando cuenta todos, aunque algunos ya éramos conscientes, de lo importante que es el deporte en nuestras vidas y ya no solo a nivel físico, sino también mental. Hay más gente en la calle haciendo deporte de lo que yo había visto nunca en mi vida. Por eso todo lo que hagamos es poco. Y no solo por los deportistas de alto nivel, también por los niños y los mayores. Ahora mismo, por la situación, los mayores son los que necesitan más atención porque durante el confinamiento han notado mucho el haber estados parados.

El problema más evidente es el de las instalaciones. No llegan para todos.

El deporte coruñés ha crecido muchísimo en los últimos años y las instalaciones son las que son. Estamos intentando trabajar para hacer más, con algunos proyectos en marcha. Las que hay no dan para todos. Es una tarea ardua coordinar para que todos tengan su espacio o el mayor espacio. Pero con la pandemia también hemos descubierto que la ciudad es un pabellón natural brutal, un espacio urbano y de naturaleza que hay que aprovechar.

Tiene que acompañar el clima.

No estoy de acuerdo. Somos muy afortunados con el clima, no hace demasiado calor ni demasiado frío. Y no llueve tanto como se piensa. Tenemos que mentalizarnos de que no pasa nada por mojarnos.

Llegó a la concejalía en un momento duro, con muchos clubes pasándolo muy mal. ¿Ha tenido que hacer un poco de psicóloga?

Las primeras semanas sí que tenía esa sensación. La situación es complicadísima y notaba mucha crispación e incertidumbre. Seguimos haciendo mucha labor psicológica, ayudando, escuchando, empatizando con ellos. Yo no paro, intento estar con toda la gente que puedo. Es lo que debemos hacer, estar con ellos, ver cómo trabajan, valorar lo que hacen, acompañarlos.

A veces no llegan las palabras.

Pero si ellos no son capaces de expresarse, no llegan a donde tienen que llegar, sus peticiones se quedan por el camino. Y después ya en función de eso puedes ejecutar y sacar algo como las becas que presentamos. Acabo de llamar a los beneficiados y te puedes imaginar lo agradecidos que estaban.

¿La Gala también puede contribuir a recomponer la moral del deporte coruñés?

Todo ayuda. Cualquier reconocimiento es un premio para cualquier persona, pero más para un deportista que trabaja por y para buscar la recompensa a un éxito, evidentemente ayuda más.

Ha estado muchos años contando los éxitos deportivos y ahora los vive desde otro punto de vista. ¿Se valoran más ahora?

No sabría decir, yo creo que igual. Ahora es más gratificante porque estás con ellos, a su lado, intentando ayudarles, y cualquier logro es un orgullo, celebrar sus éxitos y sus progresos. Cualquier cosa que necesiten y tú se la puedes dar, ya es maravilloso. Eso como periodista no lo tienes, lo cuentas y te alegras, pero no es tan gratificante

¿Qué pronóstico deportivo hace para 2021? ¿Qué nuevos éxitos deportivos nos esperan?

La Liga para el Liceo, el ascenso a la ACB del Leyma y el ascenso del Dépor a Segunda. Y que podamos competir y entrenar con normalidad porque eso significará que habremos superado la pandemia.