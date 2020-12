Jacobo Garrido no pudo asistir en persona ayer a la Gala do Deporte da Coruña e a súa Comarca y su madre Gema Brun recogió el premio en su nombre, pero el nadador mandó un vídeo: “Lo primero, quería disculparme por no poder presentarme presencialmente a recibir este premio pero tuve competición este fin de semana en Castellón y voy a tener el siguiente el Campeonato de España en Oviedo, entonces me es imposible._Quería darle la enhorabuena a los otros dos nominados de este premio. También me gustaría agradecer al jurado por elegirme a mí como ganador tres años consecutivos. Y también dar las gracias al Ayuntamiento y a LA OPINIÓN por premiar a los deportistas coruñeses año tras año”.