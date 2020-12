Irene Blanco fue otra de las deportistas que no pudo asistir en persona a la Gala do Deporte da Coruña. Ella entrena en Madrid y justo tiene que venir a su ciudad natal para disputar el fin de semana la Copa del Rey y de la Reina, por lo que se encuentra en plena preparación para pulir los últimos detalles de la competición. “La verdad es que me hace mucha ilusión recibir este premio porque es muy importante reconocer el esfuerzo que hacemos a diario los deportistas para conseguir los logros que conseguimos”, dijo en un vídeo de agradecimiento en el que se centró en las figuras de su entrenador Ferenc Szabo, el seleccionador Matías Fernández y en su familia “por todo el apoyo que he recibido”. “Espero seguir así. Muchas gracias”, finalizó la triple campeona del mundo júnior.