La mención más especial

Julia Cabanas, enfermera y jugadora del Borbolla; José Manuel Souto, policía local y futbolista del Silva; Carlos Arévalo, militar y piragüista; Iván Brea, bombero y corredor de trails; Pablo Montero, farmacéutico y surfista; y José Antonio Vázquez, voluntario de Protección Civil y corredor fueron los encargados de poner rostro a la Mención Especial con la que el jurado reconoció la labor de aquellos deportistas que durante la pandemia se distinguieron por su labor esencial a través de sus profesiones. Subieron todos juntos al escenario del Ágora, que supo reconocerles con cariño su aportación durante todos esos meses. Fue Julia Cabanas la que tomó la palabra en nombre de todos.

“Gracias a LA OPINIÓN y al Concello por este reconocimiento. Estoy muy nerviosa, lo siento. No me preparé nada porque soy más de improvisar”, arrancó la jugadora del Borbolla, que agradeció el galardón y al mismo tiempo todo el apoyo que deportistas y profesionales esenciales como ella recibieron durante los meses más duros de la pandemia. “Quiero dar las gracias sobre todo a nuestras familias y compañeros que nos han ayudado tantísimo. Vivimos tiempos difíciles y no tener contacto con gente ha sido muy duro. Que se le reconozca, y dar un aplauso a toda a esa gente como mi madre”, reflexionó emocionada. Fue un agradecimiento que ella, enfermera, convirtió en otro hacia aquellos que les sirvieron como apoyo indispensable mientras ellos se encargaban de ayudar a los demás.

Ella, que como el resto de los que recibieron la Mención Especial estuvo en la primera línea de la lucha contra el Covid lanzó un alegato en favor de una sanidad con los medios suficientes para evitar que se repita una situación como la que se vivió en la primavera. “Quería decir que tenemos que luchar por conseguir una sanidad pública de calidad, cien por cien, para que podamos salir de esta, para que se investigue y para que no nos veamos otra vez en esta situación”, reflexionó la jugadora del Borbolla.

No fue su único llamamiento, porque también animó a “todas las niñas” a dedicarse a sus aficiones, a practicar deporte y a pelear por compaginarlo con sus otras tareas. Ella es la prueba de que se puede, incluso en los momentos más complicados. “Por otro lado, me gustaría recordarle a todas las niñas que es posible compaginar el deporte, el trabajo y los estudios. Que lo intenten, que sigan, que luchen y que lo intenten por un deporte igualitario”, proclamó Julia Cabanas.