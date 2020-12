Pioneras. Referencias. Historias de superación. Y, sobre todo, muchos valores del deporte. Los premios especiales del jurado abrieron ayer la Gala do Deporte da Coruña e a súa Comarca para hacer desfilar por el escenario del Ágora a algunas de las mejores historias del deporte coruñés no solo en 2019, sino de su leyenda.

Como el Premio a la Trayectoria Profesional, que recayó de forma conjunta en Ángeles Barreiro, primera mujer olímpica de la ciudad, y Raimundo Fernández, su entrenador y que está al frente de la Escuela de Lanzadores de A Coruña, una referencia internacional en los años 90 y que sigue dando campeones en la actualidad. El técnico tomó la palabra en nombre de los dos. “Así como en otras facetas de la vida no es tan importante, en el deporte es igual de importante hacer las cosas que se sepan que se hacen”, explicó. “Para garantizar el futuro, es fundamental que se salde la deuda histórica de la ciudad con el atletismo coruñés”, finalizó.

Uno de esos nuevos valores es Carmen Sánchez. La asturiana, afincada en Galicia desde hace diez años, recuperó en A Coruña la ilusión y su mejor versión como lanzadora de jabalina para volver al podio nacional absoluto. Ella fue la elegida por el público en la página web de LA OPINIÓN con un más del 70% de los votos recibidos. Y para ella fue por tanto el Premio Especial de los Lectores. No pudo asistir en persona a recibirlo por motivos laborales y lo recogió en su nombre su entrenador Necho Fernández —precisamente hijo de Raimundo Fernández, que continúa su legado—. Menchu, como le conocen sus amigos y allegados, envió también un reivindicativo mensaje.

“La temporada de 2019 fue aire fresco porque hacía ocho años que no me subía a un podio nacional y todo eso ha sido gracias a Necho Fernández, mi entrenador, y no quiero dejar la oportunidad de darle las gracias una vez más”, dijo en un vídeo en el que dio las gracias al Servicio Municipal de Deportes porque le ha facilitado “un montón de sitios para poder entrenar y porque han intentado mediar con la Universidad, propietaria de las únicas pistas de atletismo de la ciudad”. “Llevo meses sin tocar una jabalina, desde el Campeonato de España, no tengo un sitio donde lanzar”, se quejó y pidió a Marta Bobo que le conceda una entrevista para explicarle su situación personal y poder acceder así a las instalaciones de Elviña propiedad de la Universidad. “Veinticinco años después de que nos echaran de Riazor, el atletismo coruñés sigue reclamando su espacio”, reivindicó su entrenador.

Félix Criado fue el seleccionado por el jurado para recibir el Premio a la Deportividad en reconocimiento al rescate en el que participó en el Nanga Parbat. El presidente de AMI estaba en el K2 con la expedición de Álex Tkikon, que intentaba ser el primero en alcanzar la cima en invierno. Pero abandonaron su intento para encontrar los cuerpos de Daniele Nardi y Tom Ballard. Merecido premio que en un escueto mensaje solo se limitó a cuestionar: “Merecido... no tanto”, explicó, mientras se marchaba. Deportividad pura.

La solidaridad del 5 Coruña Fútbol Sala también tuvo premio. Sergio Blanco dedicó el galardón a toda la gente del club, en especial a sus compañeros de directiva Óscar Medín y Pachi Fernández porque “son los primeros que se lanzan a conseguir las cosas cuando se nos ocurre una idea”. Blanco cree que “el premio refuerza nuestra labor” y agradeció esta iniciativa porque da “visibilidad” a todos los deportes.