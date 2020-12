El técnico del Liceo, Juan Copa, reconoció que la de anoche no fue la mejor actuación de su equipo pese a que dominó en el marcador durante muchos minutos. “Quiero felicitar al Caldes porque en el cómputo global del partido estuvo mucho mejor que nosotros. No hicimos un buen partido y ya dije en la previa que teníamos que hacer un partido de nivel alto. A pesar de eso dominábamos el marcador. Hay veces que juegas bien y el marcador no lo tienes. En este caso sí lo teníamos”, argumentó Copa, autocrítico por cómo el Liceo gestionó el encuentro cuando se puso con ventaja de dos goles: “Con el 3-1 no estuvimos bien”.

En esa fase el conjunto verdiblanco tuvo “demasiada ansiedad”. “No tuvimos bola y ellos salieron bien de la presión que hacíamos. Con 3-1 no podíamos ir con tanta ansiedad a portería. No hicimos un buen partido”, recalcó el entrenador liceísta, que también se refirio a las acciones polémicas del choque. “En el segundo gol toca la bocina, no sabemos bien si se paran los jugadores en ese momento, y el empate también viene con una expulsión de mi segundo [Antón Boedo]. Lo que pasó no lo vi”. En cualquier caso, Copa dejó claro que no hay excusa porque “no hicimos un buen partido y ellos jugaron bien”. “Ahora a descansar y a recuperar gente, con confianza y positividad”, añadió.