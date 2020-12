Torcida conquista con autoridad las Winter Series

José María Pichu Torcida de esa inagotable cantera que tiene la vela española en el Cantábrico, del Real Club Marítimo de Santander, se ha proclamado con Noticia vencedor de las Vigo Winter Series de J70, tras una memorable jornada dominical, en la que lograba parciales de 21-1º-3º-1º. La flota gozó de unas excelentes condiciones en la ría viguesa, con vientos de componente sur con una velocidad entre los 6 y 12 nudos.

Hay que resaltar en este evento, que organizan el Real Club Náutico de Vigo y la Case J70 de la ciudad olívica, la reacción del Abril Verde, que patronea el ourensano Luis Pérez Canal. Pese a no poder completar la primera manga del sábado (17 puntos) y no estar finos en la segunda del domingo (10 puntos) subían tras unas formidables pruebas al segundo puesto de la general final. Los de Luis Pérez Canal, amén de las dos bajas puntuaciones, lograban parciales de 5º-1º-3º-2º-3º.

Tras los ourensanos, los canariones: el Mercedes Benz Sailing Team con el olímpico Luis Martínez Doreste a la caña y el lanzarotero Ricardo Terrades de táctico.

La cuarta plaza era para Marnatura1, del que se esperaba más en la jornada dominical. Luis Bugallo fue el patrón de este J70, contado con Freire, Prego y Basadre. Sus números del domingo (8º-7º-9º-4º) los alejaban del podio.

Nuevamente muy entonado Juan Calvo Boronat con Let it be que contó con Baltzer, Fernández de Alegría y Ruiz Sánchez. Y tras un sábado regular Gonzalo Araújo estaba francamente bien en la segunda jornada, en la que lograba dos primeros puestos parciales. La Guardia & Moreira se hizo acreedor a una mejor posición que la sexta.

Tras ellos Luis Albert con Patakín del Club de Mar de Mallorca, Jorge Pérez Canal con Abril Rojo, Sancho Páramo con Sogacsa que no estuvo tan fuerte como en el primer acto celebrado en noviembre, cerrando el top ten el patrón mas joven de la flota, que además tiene a la más joven tripulación, Alejandro Pérez Canal con Bosch Service Solutions. El próximo acto, el 16 y 17 de enero.