Los tres equipos del fútbol modesto del Concello de Cambre, Sporting Cambre (Primera Autonómica), Brexo-Lema (Primera Autonómica) y Once Caballeros (Tercera Autonómica), han renunciado a competir y no iniciarán la temporada después que la Federación Galega anunciarael regreso de las competiciones autonómicas el próximo mes de enero. La decisión despertó recelo en algunos clubes de la comunidad por el miedo a los posibles contagios y las situaciones personales de los jugadores, por lo que varios ya han trasladado su voluntad de no arrancar el curso.

Sporting Cambre, Brexo-Lema y Once Caballeros están entre ellos y han comunicado su “firme decisión de no retomar la liga”. “Después de que la Real Federación Gallega de Fútbol informase del regreso de las competiciones a finales del próximo mes de enero sin ningún tipo de consenso previo con los clubes, desde nuestros equipos del Concello de Cambre queremos manifestar nuestra firme decisión de no retomar la liga”, indicaron a través de un comunicado conjunto.

Los tres clubes sostienen que no se dan las condiciones para garantizar la “seguridad sanitaria” y denunciaron la “ausencia de viabilidad económica”. “En un momento de incertidumbre máxima por lo que pueda suceder tras las vacaciones navideñas en lo relativo a las cifras de la pandemia, consideramos que tenemos también una responsabilidad importante para velar por la salud de nuestros jugadores, directivos, familiares y amigos”, argumentan.

Sporting Cambre, Brexo-Lema y Once Caballeros entienden que por encima de la decisión de retomar las competiciones autonómicas está su “responsabilidad social”. “Brexo-Lema, Once Caballeros y Sporting Cambre compartimos una misma preocupación ante esta crisis sanitaria y, pese al anuncio del presidente de la Real Federación Gallega, Rafael Louzán, lamentamos no poder regresar al fútbol, pero entendemos que por encima de todo debe estar nuestra responsabilidad social”, reflexionaron.

La Federación Galega, por su parte, emitió ayer un comunicado en el que resaltaba la buena acogida que ha tenido la decisión de retomar las competiciones autonómicas. El organismo que preside Rafael Louzán indicó que 30 equipos de categoría Preferente y el 75 % de los equipos de base ya se encuentran inscritos.

La Federación añadió que “respeta” a los clubes que renuncien, pero los tres equipos de Cambre denunciaron los “avisos de descenso” que están recibiendo.