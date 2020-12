Las vacaciones de Navidad han durado poco este año en el Liceo. Una semana. Los jugadores verdiblancos, que no quieren confianzas pese al liderato de la OK Liga, volvieron ayer al trabajo con una sesión de gimnasio para ya empezar a preparar no solo la Supercopa de España del próximo fin de semana sino el exigente arranque de 2021.