El año 2021 empieza por todo lo alto para el hockey sobre patines con la Supercopa Ilerna Online que tendrá lugar en Lloret de Mar entre hoy, con las semifinales, y mañana, día escogido para la final. Debate aparte de si las fechas escogidas son o no las más adecuadas —por la situación sanitaria y porque pilla a los equipos justo después de un pequeño parón para celebrar la Navidad—, el primer título de la temporada está en juego entre el Barcelona y el Noia, que abrirán la competición a las 15.15 horas; y el Liceo y el Reus, que jugarán a partir de las 18.00 horas por otro puesto en la final. Y esa ya es una buena noticia. Quién lo iba a decir en abril, en pleno confinamiento, sin un horizonte de vuelta a las pistas. O en septiembre, al retomarse las competiciones. Incluso cuando en octubre empezaron a encadenarse aplazamientos de partidos por casos de coronavirus en los equipos. La normalidad, pese a todo, todavía no ha vuelto. La presencia de los aficionados está vetada y estos tendrán que conformarse con verlo por la televisión (Esports 3, LaLigaSportsTV y OKLigaTV). Menos es nada.

Para el Liceo, que el curso pasado se quedó a medias, supone enfrentarse a un primer examen. Los verdiblancos no olvidan que fueron los únicos que apostaron por terminar la temporada anterior, con un formato de play off en sede única entre los mejores clasificados. Se rechazó su oferta y en cambio se proclamó campeón al Barcelona, que iba primero en la fase regular aunque el play off había quedado sin jugar. Así que esta es su oportunidad de resarcirse y, de paso, saldar cuentas pendientes con el Reus, que precisamente le eliminó el año pasado en las semifinales de la Supercopa de España. El conjunto rojinegro se presenta en Lloret de Mar como el vigente campeón, pero el coruñés lo hace como el líder de la OK Liga y ambos, como la principal alternativa al Barça. Sin embargo, de los cuatro contendientes son los dos únicos equipos que no se han enfrentado en el presente curso, por lo que no hay un antecedente actual.

El COVID-19 robó, precisamente, los últimos encuentros entre ambos. Se iban a enfrentar en la jornada de clausura de la OK Liga del año pasado, justo cuando se paró la competición. Y también en los cuartos de final de la Copa del Rey y de la Reina en A Coruña que nunca se llegó a disputar. Los dos equipos han cambiado desde entonces. La primera novedad es que César Carballeira ha pasado de una plantilla a otra, ahora en la coruñesa. Pero también que ambos han ganado potencia con el refuerzo desde Portugal de dos estrellas, Jordi Adroher en el caso del Liceo y Raúl Marín en el del Reus. Este fichaje ha convertido al conjunto que dirige Jordi García en un auténtico trasatlántico ofensivo con Álex Rodríguez, Marc Julià e incluso la aportación del coruñés Pablo del Río. Entre los tres primeros han marcado 60 de los 80 tantos que hacen de su equipo el más goleador de la OK Liga —Marín 24, Rodríguez 19 y Julià 17—. Es más, ellos tres solos llevan casi tantos como todo el Liceo, con 68 —con los 6 de Del Río prácticamente le igualan—. Pero el poderío de los de Juan Copa es precisamente el contrario —sin que sus atributos ofensivos sean precisamente pocos—. El duelo, que será arbitrado por Sergi Mayor y David Santos, enfrenta al equipo más goleador con el que menos encaja. Carles Grau solo ha sido batido en 16 ocasiones en 13 partidos. ¿Qué se impondrá? Seguramente los detalles marcarán la diferencia, pero el Liceo tiene un máster en fiabilidad. Y sin quemar todas las naves. Porque de ganar, mañana espera toda una final.

Dos Supercopas en el palmarés desde 2016

El Liceo tardó en conquistar la Supercopa de España. Sobre todo teniendo en cuenta que desde que en 1982 logró los primeros títulos, era el único que faltaba en un extenso palmarés en el que ya lucían 7 ligas, 9 Copas del Rey, 6 Copas de Europa, 2 Recopas, 3 Copas CERS, 6 Copas Continentales y 5 Intercontinentales. La primera llegó en 2016 tras ganar en la final al Reus en un partido en el que marcó primero David Torres, Marc Torra empató al descanso y Marc Coy decidió en el segundo tiempo (2-1). No tardó en llegar la segunda, solo dos años después, en 2018, cuando el conjunto ya a las órdenes de Juan Copa sorprendió al Barcelona en la final con un guión de cine. Panadero adelantó a los culés, empató Edu Lamas. Coy puso por delante a los coruñeses. Igualó Pascual. En el último segundo, un pase de Miras conectó con Carlo di Benedetto que marcó un gol que cambió la historia (3-2).