Dos positivos en la plantilla del Areces ha provocado el aplazamiento de los partidos de dos de los tres equipos coruñeses en la OK Plata, segunda categoría nacional. El equipo asturiano tenía que ser el rival del filial del Liceo, al que visitaba esta tarde. Pero también había jugado su último encuentro, el pasado día 2 de enero, contra el Compañía de María, que se someterá hoy a pruebas —aunque sus jugadores no han desarrollado ningún síntoma— y que, por lo tanto, también ha tenido que aplazar su jornada del fin de semana, que iba a traer a la ciudad al Sant Cugat.

Precisamente el enfrentamiento entre el Areces y el Compañía de María ya había sido aplazado en su día por precaución simplemente porque uno de los jugadores del equipo coruñés tenía síntomas compatibles con el coronavirus, aunque había dado negativo en los test A la espera de más pruebas —que también fueron negativas— la Federación optó por la solución prudente y el encuentro finamente se disputó el día 2 de enero y al poco tiempo saltaron los positivos.

Dominicos, en Capellades

Sí jugará el Dominicos, que visitará al Capellades a partir de las 20.45 horas. Partido clave para los de la Ciudad Vieja que tienen la oportunidad de meter tierra de por medio con un rival directo. Los coruñeses tienen 10 puntos por los 8 de los catalanes, que se acaban de reforzar con Marc Povedano, procedente de una liga francesa que sigue suspendida sin nueva fecha para su reanudación.

La jornada de la vuelta a la competición tras la Navidad refleja a la perfección el momento de descontrol de la pandemia que se vive en todo el país. Muchos equipos al retomar los entrenamientos sometieron a los jugadores a test y saltaron varios positivos. Pasó en la OK Liga con el Calafell, que no jugará contra el Noia. Y tampoco se disputarán el Las Rozas-Girona y el Sant Cugat-Areces de OK Liga femenina ni el Santa María del Pilar-Burguillos ni el Vilanova-Espanyol del otro grupo de la OK Plata.