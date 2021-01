Álex Roca regresa al Compañía de María. El que fuera canterano del equipo, que llevaba dos años en el Poiré francés después de haber pasado por el Rivas y el Alcobendas, este en la OK Liga, se convierte en el segundo refuerzo del conjunto dirigido por Alejandro Canosa, que inicia la segunda parte de la temporada con el objetivo de remontar desde la última plaza de la OK Plata. Con la liga francesa parada, sin fecha de retorno, Roca tomó la decisión de retornar a casa, donde había levantado dos subcampeonatos de España en categoría inferiores formando parte de una gran generación que en su día tuvo que emigrar porque el club no tenía equipo en categoría nacional.