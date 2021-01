Un viernes, en estas líneas, estaría contando cómo se presenta la jornada del fin de semana para los equipos coruñeses en categoría nacional. Pero en esta ocasión prefiero aprovechar este espacio para contar en qué situación les deja el toque de queda de las diez de la noche, porque para muchos el panorama se ha fundido a negro. La situación queda muy complicada porque la mayoría, durante la semana, entrena a partir de las diez de la noche porque sus jugadores y jugadoras estudian o trabajan. No son profesionales. ¿Tendrán que presentarse a los partidos sin entrenar? De momento, nadie les da una solución.

Este es un nuevo problema para ellos. Con la que está cayendo, sobre todo a otros sectores como la hostelería, una hora no parece tanto. Hasta aquí, los equipos no profesionales de categoría nacional podían saltarse el toque de queda y los cierres perimetrales para ir y volver de los entrenamientos y de los partidos. Tampoco es que fuera un salvoconducto para vivir la vida. Ni que fuera un privilegio. Y si lo fuera, sería un derecho a la altura de sus obligaciones como la de, por ejemplo, realizarse un test de antígenos cada quince días.

SI algo funciona, ¿por qué cambiarlo? Supongo que me faltan datos. ¿Se producen más contagios en los entrenamientos de diez a once de la noche? ¿Por qué este cambio de decisión? ¿Hubo algún brote relacionado con la práctica deportiva? Más allá del grave acontecimiento ocurrido en esta ciudad relacionado con un equipo de fútbol de fuera, no conozco ninguno. Es otro de los mensajes que insistentemente se lanzan. El deporte es parte de la solución, no del problema.

Para los clubes la situación empieza a ser desesperada. No es que sea grave perder una hora. Es que la gota que colma un vaso que ya estaba hasta arriba. Esa fatiga de la que tanto se habla en esta carrera de desgaste. “María, ya no podemos más”, llevo escuchando desde hace meses cada vez que hablo con los responsables de los clubes. “Para eso que nos cierren el chiringuito”, también suele ser otra de las frases más utilizadas. Cada vez les van poniendo más responsabilidades sobre los hombros en una cadena de lavado de manos desde arriba hasta abajo. Sin ninguna ayuda.

Los protocolos de vuelta a la actividad implicaron un cuantioso desembolso para los clubes para asumir todas las obligaciones que en ellos tenían que asumir. Siguieron adelante. Sin competición a la vista, se les pidió que se federasen y se volvieron a rascar el bolsillo. Se multiplicaron las tareas de cada miembro de los equipos, que se tuvieron que implicar en la medición de las temperaturas, vigilar el uso de mascarillas, medir la distancia de seguridad y desinfectar las instalaciones y el material después de su uso. Se hizo. Incluso asumieron el coste de los test de antígenos cada quince días, solo obligatorios en Galicia. Tirar. Tirar para adelante. ¿A cualquier precio?