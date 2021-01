Vuelven los Cruceros en el calendario de regatas del Náutico coruñés con la primera prueba del trofeo Manjares de Invierno, que llega a la edición numero 20, y en la que se espera la participación de quince embarcaciones. Este trofeo es uno de los veteranos en el calendario de regatas del Club y tiene la singularidad que los premios son productos típicos del invierno. Tras esta primera regata habrá continuidad con las que se celebrarán el domingo 31 de este mes y finalmente el domingo 14 de febrero, en donde se procederá a la entrega de premios.

A la espera del cierre de inscripciones ya confirmaron su inscripción, entre otros Guillermo Blanco, con su Impresión 3D Atlántica; Jaime Araújo con el Maximino; el veterano Rafael Díaz con su prototipo Halcón Negro; José Naya con Golfiño; Enrique Vilariño con Mascato; Xoan Bermúdez de Castro con Moura; Guillermo Blanco a bordo del Zóspiro o Irene Rodríguez, como patrona del Bastiagueiro. La participación no obstante podrá llegar a los 15 barcos, que no está nada mal para comenzar la temporada.

Irene Rodríguez Rey llevará una tripulación formada sólo por mujeres. Irene que es entrenadora-monitora de la Escuela de Vela forma parte del proyecto de crear tripulaciones femeninas para distintas clases y que tendrá continuidad en próximas fechas.

Aunque ya hay bastantes mujeres que tradicionalmente navegan tanto en cruceros como en vela ligera el proyecto que ahora se pone en marcha es potenciar la cantera con chicas que actualmente ya están en la Escuela de Vela y que saldrán ahora a navegar en el Bastiagueiro.

Salida, mañana a las 12.00

Con todas las medidas sanitarias por la pandemia del COVID esta primera prueba del año para los cruceristas ha despertado un gran interés entre los patrones de las embarcaciones. La salida está prevista para el próximo domingo, sobre las doce del mediodía, para efectuar un recorrido entre las 6 y las 9 millas.

Por otra parte, las aguas de Vigo acogerán las Vigo Winter Series de J70, pese a los graves problemas no parará y pese a los no pocos problemas en los traslados de las tripulaciones y los propios monotipos por carretera, la competición arrancará a la una y media de la tarde del sábado, frente al Puerto Deportivo del Real Club Náutico de Vigo. Por el momento quien lo tiene más complicado son de las unidades del Mediterráneo: el Mercedes Benz de Luis Martínez Doreste y el Leti t Be de Juan Calvo Boronat del Real Club Náutico de Denia.

Se incorpora al Solventis el campeón del mundo lanzaroteño Alfredo González, pasando el coruñés Malalo Bermúdez de Castro a ser el táctico del que será Solventis-Canarias.

Serán dos las jornadas. La primera el sábado con comienzo al filo de la una y media de la tarde, con muchos patrones de valía internacional, que ofrecen un grupo de calidad difícilmente superable, en cualquier competición en España, en cualquiera época del año.