Nunca una hora había dado tantos quebraderos de cabeza. Los equipos coruñeses que militan en categoría nacional se estrujan el cerebro e intentan planificar la semana de entrenamientos, para lo que tienen que modificar horarios, mover a otras categorías y pedir favores en los trabajos, y así cumplir con el toque de queda, que pasó de las once a las diez, y que desde el pasado viernes la Xunta no les permite exceder como sí venía haciendo hasta ahora. Todos son comprensivos con la situación. Entienden que las restricciones son necesarias, pero no el cambio de criterio. Alegan que el deporte ha demostrado tener unos protocolos seguros, prácticamente sin contagios, con el uso de las mascarillas además de los test obligatorios cada quince días como es en su caso. Y lamentan que les hayan dejado “tirados” porque, aunque quieran y les dejen otros horarios, no pueden entrenar más temprano porque los jugadores, e incluso los entrenadores, tienen que cumplir con sus compromisos laborales o académicos.

“No somos profesionales”, dice Jorge Carreira, entrenador del Maristas de baloncesto de Liga Femenina 2 (segunda categoría nacional), “pero eso no significa que nosotros no trabajásemos como si lo fuésemos”. En su caso, han conseguido reestructurar los entrenamientos de la semana gracias a que cuentan con pabellón propio, el del colegio, pero a costa de quitarle tiempo a las categorías inferiores y sin que sea posible contar con todas las jugadoras. “Las que trabajan irán llegando y Marina (Feijoo) que nunca puede venir antes de las nueve de la noche... pues ya no entrenará y así todo”, continúa explicando sobre cómo les afecta el toque de queda. “Tiene que haber restricciones. Estamos muy mal. Pero precisamente el deporte no somos parte de ese problema. Desde septiembre en todo el club solo tuvimos el positivo de un niño y porque los padres son sanitarios”, sigue. Además, cree que los equipos de categoría nacional, que están en competición, son los más perjudicados. “No puedes cortar solo por un lado. Si no se puede, pues que no se juegue tampoco”, concluye.

“El problema es que si se para... a saber cuándo volvemos”, reflexiona Manuel Togores, entrenador del Dominicos de hockey sobre patines, también de segunda categoría nacional, la OK Plata que de momento solo ha conseguido arreglar para entrenar dos horas y media esta semana. “Y encima con horarios en los que la gente que trabaja ya no puede venir, así que llegaremos al fin de semana como llegaremos”, se lamenta. Cree que pueden aguantar así “una o dos semanas”, pero ve “inviable” prolongarlo más tiempo. “No hay quién entienda el cambio de criterio. Sobre todo porque en el deporte no ha habido nada, los protocolos son lo más seguro que hay”, indica.

“Entrenamos con mascarilla, grupos reducidos y cerrados, con pruebas cada catorce días”, enumera su colega Alejandro Canosa, entrenador del Compañía de María de hockey sobre patines, también de OK Plata. “Esto es un esfuerzo más. Y desde junio que llevan siempre pidiéndonos más. O paran todo o nos dejan. Porque la liga sigue y así no se puede, no estamos en igualdad de condiciones, y llegamos un punto que dices, ‘¿otra más?”, comenta. El club reorganizó los entrenamientos y consiguió pista en Elviña tres días, aunque en horarios a los que no todos van a poder llegar. “Yo mismo he tenido que pedir favores en el trabajo para poder ir”, añade.

Tampoco mejora la situación del Zalaeta, equipo de voleibol de Superliga 2 femenina, que entrenaba en el Barrio de las Flores de 21.00 a 23.00 horas. “Como cierra a las 21.30 ya no vamos a ir. Estaremos un par de días en el instituto, pero tenemos que quitarle un poco a las categorías inferiores. Además la pista es dura y castiga mucho las rodillas, no se puede entrenar con intensidad a estos niveles”, explica su entrenador Jorge Barrero. Espera que esto no dure mucho, sino tendrán que seguir adaptándose. E incluso va un paso más allá: “Con la que está cayendo no sé hasta qué punto tiene sentido que sigamos en competición”.