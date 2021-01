Lo importante para el Borbolla era ganar. Fuera o no el Las Rozas un posible rival en la segunda fase de la OK Liga femenina, en la que los cuatro últimos de cada grupo se medirán en busca de la permanencia. Y eso es lo que hizo el conjunto de Monte Alto, con goles de Bea Varzeas (2) y Fernanda Muñoz. Ganar siempre es bueno. Da moral. Refuerza el trabajo hecho. Y suma tres puntos. Ahora queda la incertidumbre si le servirá a las coruñesas para pasar con tres o con seis puntos a la lucha por salvar la categoría, Toca esperar a que el resto de equipos se ponga al día, porque varios tienen partidos aplazados por positivos y hasta que no se jueguen no se decidirán los otros tres puestos a los que optan cuatro: Alcorcón, Areces, Girona y el propio Las Rozas.