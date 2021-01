Hace tres semanas que el Leyma jugó su último partido. Así que esta tarde en el Javier Imbroda (19.00 horas) además del Melilla el rival de los naranjas será su propia falta de competición. “Es una sensación rara”, admite Sergio García, que además lamenta que por ausencia de jugadores y lesiones no pudo entrenar todo lo que le gustaría durante este tiempo. El equipo coruñés estaba en el mejor momento de la temporada, con las dos victorias de prestigio seguidas en los feudos del Valladolid y el Breogán. Fuera de casa parece que se siente más cómodo. Todavía está invicto. Pero para sacar algo positivo de su visita de hoy tendrá que salir enchufado para notar lo menos posible la falta de ritmo. Cada vez quedan menos jornadas para que finalice el primer acto, la liga en el grupo A. El Leyma tiene un puesto privilegiado, segundo a falta de cinco partidos, pero hay que llegar lo mejor posicionado y eso solo se consigue con más triunfos. Mientras el Melilla, sexto con solo 4 victorias, se encuentra entre la espada y la pared. Una derrota podría descolgarlo definitivamente y dejarlo sin opciones.

“Veníamos de una buena dinámica y hemos tenido que parar y encima hemos tenido problemas con jugadores que han tenido que estar fuera, otros lesionados... no hemos conseguido tener el ritmo de entrenamientos que me hubiese gustado. Pero ya los últimos días el equipo está concentrado, sabe de la importancia que tiene para nosotros el partido porque nunca es fácil ir a Melilla y conseguir un buen resultado”, destaca el entrenador vasco en la previa del partido. Para el técnico naranja el rival tienen “una trayectoria muy potente en la liga”, con un ascenso y “un fijo” en los puestos que dan derecho a jugar el play off. Pero nadie puede vivir solo del pasado y si el Melilla es uno de los candidatos no es por lo que haya hechos en años anteriores. “Es un equipo con mucho talento individual. Al haber recuperado a Dedovic más el fichaje de Sikiras hacen una plantilla con mucho talento ofensivo, con un nivel físico muy bueno, que tiene un ritmo de juego muy alto y eso los convierte en un rival muy peligroso”, analiza García, que añade que una de las claves será la capacidad de adaptación de los suyos: “ Vamos a ver si somos capaces desde el salto inicial de adaptarnos rápidamente a ese ritmo que ellos tienen un poco mejor porque han podido competir en las últimas semanas”.

En la primera vuelta, el Leyma logró la victoria en el duelo disputado en el Palacio de los Deportes de Riazor, donde se impuso por 93-71. Pero pese al marcador, el partido, en el que destacaron los 22 puntos de Dago Peña, fue más complicado de lo que parece porque los naranjas no se consiguieron despegar hasta el último cuarto. No estaban ni Dedodic ni Sikiras, a los que nombró Sergio García, mientras que por el Leyma sí jugó, y no lo hará hoy porque ya abandonó la disciplina naranja, el alemán Justin Raffington. Habrá que ver por tanto si el técnico del equipo coruñés puede contar ya con el lesionado Abdou Thiam para los puestos interiores.

"Van a intentar poner un ritmo alto de juego y nosotros tenemos que ser capaces de frenar esas situaciones rápidas en las que ellos se encuentran cómodos para jugar. Y lo que preveo es una lucha muy alta en el rebote", enumera el entrenador del equipo coruñés entre las claves del choque. "Tienen al mejor reboteador de toda la liga —Fede Ucles— y a otros como Mikel Sanz y como Kamba, que ya lo conocemos —el año pasado estaba a sus órdenes en el Leyma— que son muy potentes en el rebote ofensivo", continuó y resumió: "Sobre todo esos dos detalles, frenarles el ritmo alto que tienen y pelear por el rebote. Van a ser las dos situaciones más importantes para nosotros para poder sacar una victoria allí".