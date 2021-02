“Del Taradell quiero hablar poco”, sentencia ya en la primera pregunta David Torres (A Coruña, 1994). El capitán del Deportivo Liceo quiere dar así por zanjado el tema de la derrota de la semana pasada y mirar ya hacia delante, porque el viernes espera el Barcelona en el Palacio de los Deportes de Riazor (19.30 horas). El coruñés habla de las segundas oportunidades que da el deporte y de dar la vuelta a lo negativo en algo positivo. Y sobre todo resalta que el equipo está en una posición envidiable y que todos la hubiesen firmado cuando arrancó la temporada hace cuatro meses. ¿Todavía sigue sin explicarse lo que pasó en Taradell?

Muy poco quiero hablar del Taradell. Ellos hicieron un buen partido. Nosotros lo tuvimos dominado pero sobre todo en la segunda parte ellos estuvieron más acertados y nosotros no materializamos nuestras oportunidades, incluido el penalti mío que se va al palo y después da en la línea... así que nada, felicitar al Taradell. Pero ahora Taradell ya no existe. No es porque hayamos perdido, es que lo hacemos siempre, cuando ganamos también. Según estamos yendo para el hotel ya estamos pensando en el siguiente partido y olvidando el anterior.

El seleccionador de balonmano habló el otro día, tras perder las semifinales, que tenían que afrontar el luto antes del partido contra el bronce. ¿Sienten algo así?

Para nada, nada de luto. Es un resultado más. Obviamente no el que queríamos, porque llegados a este punto queríamos ganar todos los partidos. Pero el deporte es así, en muy pocos casos se ganan todos los partidos. Sabíamos que la derrota podía llegar, así que estábamos y estamos muy tranquilos. Mejor que llegara en la jornada 17 y no antes. Puede que incluso alguien nos diga que nos viene bien. Que haya sido un aviso de que ‘oye, que no sois tan guapos’. A mí me gusta darle la vuelta a lo negativo para convertirlo en positivo. Lo bueno del deporte es que siempre da segundas oportunidades y en este caso es mejor que la oportunidad de resarcirse llegue ya, al partido siguiente, y no dentro de un mes o dos.

Pero el Barça iba a llegar mucho más presionado porque una derrota lo dejaría contra las cuerdas y ahora lo hace como líder, aunque si quiere mantener esa posición solo le vale ganar.

Está claro que en el Barcelona tienen que estar mucho más contentos con la situación que tienen ahora que con la que tienen hace una semana. Pero es que nuestra posición también es muy buena. Todos la hubiésemos firmado a principios de temporada. Y después también hay que tener en cuenta que el del viernes será un resultado importante pero no definitivo.

¿La victoria de la primera vuelta contra el Barça en el Palau funciona como un aliciente?

Yo creo que van a ser dos partidos diferentes. En Riazor siempre son muy igualados. Ya nos conocemos muy bien de todos estos últimos años y cada uno sabe muy bien dónde están los puntos débiles del otro.

¿Con los resultados de los últimos años se ha roto con una especie de barrera psicológica en los partidos contra el Barça?

No hay ninguna duda de que el Barcelona es un gran equipo. Pero nosotros no tenemos mucho que envidiar. El año pasado ya le ganamos aquí, recientemente también empatamos, les ganamos una Supercopa... Ya van unos cuantos buenos resultados así que miedo nunca, pero sí respeto, el mismo que al resto de los equipos.

¿Se puede decidir la OK Liga?

El que gane tendrá un porcentaje muy alto porque está claro que nos enfrentamos los dos equipos que estamos ahí arriba. Pero queda mucho y en ese sentido sí que quizás seamos nosotros los más conscientes de que podemos perder en cualquier pista. Pase lo que pase, estamos en una posición muy buena.

No va a decir el secreto para ganar al Barcelona, se lo reservará para la pista, pero ¿cómo se espera que sea el partido?

La experiencia de los últimos años nos dice que tendremos que hacer un partido muy bueno en defensa, serios atrás, y que el marcador no se vaya a muchos goles porque en eso el Barça sí que tiene todas las de ganar.

Y que sea a puerta cerrada...

Es una pena porque es uno de esos partidos que gustan ver. Será la primera vez y es triste porque la afición influye y no podremos contar con ese jugador número once. Seguro que nos hace llegar su calor.