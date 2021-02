El Liceo-Barcelona no es un partido más porque cuando ambos se encuentra hay mucho en juego, casi siempre títulos, en el caso de mañana el de la OK Liga. Pero a veces ni siquiera es solo un único partido sino mucho dentro de uno. Desde los banquillos, con las pizarras de Juan Copa y Edu Castro, hasta las porterías y en todas las líneas de juego, en el Palacio de los Deportes de Riazor habrá mini duelos individuales que harán subir más la tensión del encuentro aunque solo ganará el que juegue en equipo.

Las plantillas del Liceo y el Barcelona están formadas por algunos de los mejores jugadores del mundo puesto por puesto. En el caso de la azulgrana, es una auténtica pléyade de estrellas con dos equipos titulares completos más uno que se tiene que quedar en la grada —en cada partido el entrenador tiene que hacer un descarte porque son once, dos porteros y nueve jugadores—. La verdiblanca era este curso más corta, pero antes de Navidad recuperó al cedido Fabrizio Ciocale para añadir una rotación desde el banquillo.

Los duelos particulares están servidos. Los más obvios, los de la portería y el gol. Bajo palos, los dos equipos que menos encajan, una clasificación liderada por el Liceo con un Carles Grau que solo ha visto llegar la bola hasta las redes en 23 ocasiones en 17 partidos de la temporada. La meta azulgrana tiene dos guardianes que se han repartido prácticamente a la par las apariciones. Si en la primera vuelta el defensor elegido por Edu Castro fue Sergi Fernández, si sigue la secuencia de dos partidos para cada uno en este le tocaría a Aitor Egurrola. Aunque da igual porque el nivel es el mismo, altísimo.

Y si la portería es para el Liceo, la delantera es claramente para el Barcelona, el equipo más goleador con 110 tantos, treinta más que los llevan los verdiblancos (80). Y buena parte de ellos los han firmado dos de sus especialistas, el argentino Pablo Álvarez —ex del Liceo— y el portugués João Rodrigues. Cada uno suma 25, uno más que el que más tiene en el bando coruñés, Jordi Adroher, que marcha con 24. Sin embargo, el catalán se ha quedado demasiado solo. Le siguen Maxi Oruste y Roberto di Benedetto, con 10; David Torres, Franco Platero y Marc Grau, con 9, y César Carballeira, con 7. Los goles culés se reparten también entre Pau Bargalló (18), Helder Nunes (13), Matías Pascual (9), Ignacio Alabart (8), Nil Roca (5), Sergi Panadero (4) y Sergi Llorca (3).

Tirando para casa, el otro duelo destacado será el de los coruñeses. Y hay superioridad para el Liceo, como no podía ser de otra manera con David Torres, Martín Rodríguez y César Carballeira frente a Ignacio Alabart. Especialmente llamativo es el enfrentamiento de estos dos últimos, que de la misma generación, pero siempre en equipos diferentes —salvo en la selección española— se llevan enfrentando prácticamente desde que tienen cinco años. Los dos son competitivos, líderes de una generación y un espejo para todos los niños coruñeses que desde sus casas —el choque es a puerta cerrada— estén viendo el partido mañana (19.30 horas/TVG2 y HockeyGlobal).

LAS PIZARRAS

No saltan a la pista pero su actuación es igual de importante. Ellos ponen su idea en la pizarra y sus jugadores intentan plasmarla. Juan Copa (A Coruña, 1970) y Edu Castro (Vigo, 1966)) llegaron a los banquillos del Liceo y del Barcelona, respectivamente, a la vez, en la temporada 2017-18. Desde entonces, no han dejado de retarse en la distancia mirándose en un espejo que los iba haciendo crecer, llegando ambos a instaurar en sus equipos unos sistemas con enorme personalidad e intensidad en el ritmo de juego, cada uno con su toque personal. En diez enfrentamientos desde entonces, tres victorias fueron a parar al verdiblancos (incluido el título de la Supercopa de España en 2018), seis al azulgrana y solo un empate, el polémico partido que terminó con el gol anulado a Sergi Miras en el último segundo. El precedente más próximo es la victoria liceísta en la primera vuelta de la presente temporada en el Palau (3-4), donde la estrategia de Copa fue superior.

SEGUROS DE VIDA

Las porterías del Liceo y del Barcelona son dos seguros de vida, con la diferencia de que en la meta verdiblanca el protagonismo es único para Carles Grau (Lloret, 1990) y en el caso de la azulgrana se lo reparten casi a raciones iguales entre Sergi Fernández (Calvià, 1985) y Aitor Egurrola (Barcelona, 1980), que han jugado nueve y ocho partidos en lo que va de temporada. Sin duda, tres de los mejores especialistas bajo palos del mundo. Por primera vez en muchos cursos, no obstante, la tendencia se ha invertido y esta vez es el Liceo el que llega como equipo que menos goles encaja. A Carles Grau solo le han batido en 23 ocasiones en 17 partidos. Hasta la semana pasada, que recibió cuatro de golpe contra el Taradell, la media superaba escasamente un único tanto por encuentro. Entre Fernández y Egurrola llevan 34, 18 en la cuenta del primero y 16 en la del segundo. Cada uno por separado lleva casi tantos como el liceísta a pesar de haber jugado la mitad de partidos.

LOS TIMONES

Franco Platero (San Juan, 1992) y Pau Bargalló (Sant Sadurní, 1994) son el timón del Liceo y del Barcelona. Hay un dato abrumador sobre el azulgrana, con pasado en el Liceo —al igual que su hermano Jordi y su primo Francesc— en las temporadas 2014-15 y 2015-16. El curso pasado, el equipo culé solo perdió dos partidos, ambos seguidos, la final de la Supercopa de España contra el Reus y la jornada inaugural de la liga contra el Liceo. Y en ninguno de los dos estaba él sobre la pista. Por eso lleva tres MVP de la OK Liga, dos seguidos. No estuvo en el último enfrentamiento en el Palacio de los Deportes de Riazor (2-1), pero sí en la primera vuelta en el Palau Blaugrana (3-4). La importancia de ambos no se mide en goles por más que el de Sant Sadurní lleve 13 y el argentino 9. Platero es para el Liceo su hombre todo, por él pasa su juego, construido en torno a él. De atrás hacia adelante. En el Palau estuvo inconmensurable y eclipsó a su par. Mañana, nuevo duelo.

HOMBRES GOL

Si el Liceo gana el duelo de la portería, el Barcelona se lleva el del gol porque no tiene a un solo jugador capaz de meter tantos goles como lleva Jordi Adroher (Maçanet, 1984) en el bando verdiblanco, que son 24, sino dos: Pablo Álvarez (San Juan, 1986) y João Rodrigues (Oeiras, 1990), dos hombres gol por excelencia que suman 25 cada uno. Hasta 110 figuran en el casillero del conjunto culé en las 17 jornadas disputadas, una media de 6,5. Son 30 más que los que acumula el equipo de A Coruña, que tiene que dar un paso al frente en su capacidad goleadora sobre todo por parte de jugadores que han bajado el rendimiento, como es el caso de Marc Grau, que el año pasado terminó con 34 y en este lleva 9, con siete partidos seguidos sin marcar. El peso ofensivo lo lleva Adroher, que está respondiendo con su talento a las enormes expectativas que levantó su fichaje, aunque 15 de esos 24 goles son a bola parada, 13 de falta directa y dos de penalti.

ACENTO CORUÑÉS

Son del mismo año. De la misma ciudad. Y sin embargo nunca han jugado juntos, salvo en la selección española. Abanderados de la misma generación, César Carballeira (A Coruña, 1996) e Ignacio Alabart (A Coruña, 1996) llevan enfrentándose desde pequeños y volverán a hacerlo mañana en el Palacio de los Deportes de Riazor. El primero es la definición del sentimiento del Liceo, equipo en el que juega desde los tres años aunque se fuera dos a Reus. Alabart se formó en Compañía de María, pero se marchó a La Masía y pasó por el Voltregá antes de llegar al Barça. Se diferencian también en el estilo y la forma de juego. Uno defensa, aguerrido, un roble; el otro más liviano y creativo. Precisamente por jugar en dos posiciones diferentes, probablemente les toque lidiar entre ellos. A Carballeira defender a Alabart y a Alabart atacar a Carballeira. Saltarán chispas porque lo que también comparten es un altísimo espíritu competitivo. Pero César contará con la ayuda del capitán David Torres.

LA POTENCIA

En el Liceo y el Barcelona hay dos jugadores que son la potencia personificada. Cuando cogen la bola desde atrás y se van hacia la portería contraria, hay muy pocos que los puedan parar. Si además enganchan un tiro exterior, los porteros tiemblan. Con el verdiblanco Roberto di Benedetto (Noisy-le-Grand,1997) y Helder Nunes (Barcelos, 1994), el espectáculo está garantizado. De la inspiración de ambos en la creación y circulación de la bola dependen en gran medida los suyos y neutralizar su potencial será clave también para intentar llevarse la victoria, como ya hizo el conjunto dirigido por Juan Copa en el partido de la primera vuelta en el Palau. Los dos fueron protagonistas en aquel duelo. El portugués marcó dos de los tres goles de los suyos, uno de penalti. El francés, uno de los cuatro de los liceístas. Ambos además vieron una tarjeta azul. Muchos motivos para no perderlos de vista sobre la pista del Palacio de los Deportes de Riazor.