Todo lo que se pueda decir de una Liceo-Barcelona es poco. Es el partido marcado en rojo de cada temporada. Esta tiene el especial aliciente de poder, si no decidir el título de la OK Liga, sí dejarlo muy a favor del que gane esta tarde (19.30 horas/TVG2 y HockeyGlobal) en el Palacio de los Deportes de Riazor, porque pasará a depende de sí mismo y meterá mucha presión al rival. Ambos llegan empatados a 46 puntos con un impresionante bagaje de 17 victorias, un empate y una derrota. Con la defensa a favor de los verdiblancos, que son los que menos goles encajan (23). La delantera, por contra, para los azulgrana, que son los que más marcan (110). Y con el único precedente del año que cayó de lado de los de A Coruña, que se impusieron por 3-4 en el Palau con una de esas actuaciones perfectas que hoy tendrán que repetir para frenar a un conjunto que tiene la mejor plantilla del mundo y que se encuentra en modo apisonadora con ocho victorias seguidas en liga, diez teniendo en cuenta la Supercopa.

El Liceo, en cambio, afronta el choque tras perder en Taradell la semana pasada, donde dejó escapar la renta de tres puntos que tenía con el Barça. La derrota encendió las alarmas para bien y para mal. Por un lado fue un aviso de que sufre cuando pierde la esencia de solidez, solidaridad y ritmo arrollador. Por el otro, también sirvió para valorar y hacer balance positivo de una temporada en la que el equipo solo ha cedido una derrota y un empate. No todos los años se puede seguir el ritmo inagotable del Barcelona, es más, este año le tocó a los de la Ciudad Condal seguir el de los coruñeses. Y no siempre se puede presentar al Liceo al partido decisivo de la segunda vuelta en una posición tan privilegiada, empatados a puntos y con la posibilidad, con un triunfo o un empate de ponerse por delante y depender de sí mismo en lo que queda de curso.

En las últimas diez temporadas, este duelo pillaba a los verdiblancos ya muy lejos en la clasificación: a 3 puntos el año pasado; a cuatro en la 2018-19; a 5 en la 2014-15; a diez en la 2011-12; a 11 en la 2016-17 y a 13 en la 2013-14. Solo en la 2012-13, la última vez que el Liceo se proclamó campeón de la OK Liga, llegó por delante en la clasificación. Lo hizo con una renta de seis puntos a falta de tres partidos para la finalización del campeonato. La derrota y un empate en la siguiente jornada obligaron a llegar a la última con la necesidad de ganar en Lleida —este curso los coruñeses también finalizan la liga allí— para hacerse con el título.

La temporada 2017-18 fue además la otra única en la que los verdiblancos afrontaron el partido con la posibilidad de depender de sí mismos si lograban la victoria. El Barcelona llegaba con dos puntos de ventaja, pero el partido se disputaba en el Palacio de los Deportes de Riazor y las fuerzas estaban muy igualadas. Se demostró también durante el juego, que llegó al instante final con un empate a dos en el marcador, momento en el que Sergi Miras, a la desesperada, chutó desde su casa y la bola se coló en la portería. Los árbitros anularon el gol y se pasó de lo que podía haber sido una victoria que hubiese puesto al Liceo con un punto de ventaja para afrontar el resto de la competición a un empate que dejaba las cosas igual, con dos puntos menos y el golaverage en contra. Uno de los colegiales de aquel partido fue Sergi Mayor, que estaba previsto que volviera a estar hoy en A Coruña. Sin embargo, se cayó finalmente de la designación y serán Jonathan Sánchez y Germán Sandoval los encargados de que el juego fluya sin su incidencia por el bien de los dos equipos.

La bola parada, decisiva en los partidos entre ambos

Cuando la igualdad es máxima, cualquier detalle inclina la balanza. Y en el hockey sobre patines, la bola parada se convierte en decisiva en este tipo de partidos. El Liceo tiene mejores estadísticas que el Barcelona en faltas directas mientras que los culés están por encima de los verdiblancos en penaltis. Así que de nuevo igualdad, una para cada bando. En los 17 partidos que van disputados en la presente OK Liga, el Liceo ha contado con 37 faltas directas a su favor. Acertó 14, trece el especialista Jordi Adroher y una Franco Platero, lo que supone un 37,8% de acierto por el 26% del Barça, con 6 goles en 23 intentos. El porcentaje culé en los penaltis sube hasta el 54,5% con otros 6 tantos, pero en solo 11 lanzamientos por los 3 (dos de Jordi Adroher y uno de David Torres) que consiguió el Liceo en 9, un 33,3%.

El Barça llega a A Coruña

La expedición del Barcelona está desde ayer en la ciudad, donde aterrizó con un poco de retraso, aunque tuvo tiempo para realizar la última sesión de entrenamiento antes del partido sobre la pista del INEF de Bastiagueiro. Edu Castro viajó con los once jugadores disponibles, dos porteros y nueve jugadores. Hasta una hora y media antes del partido no se conocerá la convocatoria y cuál de todas las estrellas se quedará fuera y tendrá que ver el partido desde la grada. El coruñés Ignacio Alabart ha tenido molestias físicas a lo largo de la semana, pero según fueron pasando los días ya se encontró mejor y se confirmó que su lesión no era grave, por lo que si el técnico azulgrana lo considera oportuno. Difícil trabajo el de Castro el de tener que decidirse entre dos de los mejores porteros del mundo y nueve jugadores de máximo nivel: Sergi Panadero, Pau Bargalló, Pablo Álvarez, Matías Pascual, Ignacio Alabart, Nil Roca, Helder Nunes, João Rodrigues y Sergi Llorca. Pero bendito problema. La profundidad de banquillo es uno de los factores a su favor pero Juan Copa supo contrarrestarlo en el partido de la primera vuelta con un carrusel de cambios.