Esta semana la marmota Phil predijo seis semanas más de invierno y este también seguirá para el Liceo después de perder contra el Barcelona y ceder definitivamente el liderato de la OK Liga a los culés. El equipo coruñés vivió ayer su particular día de la marmota, que no es más que, en partidos decisivos contra el Barça, verse superado por una versión excelsa de su máximo rival. Y encima se conjuntaron los dos extremos. Los verdiblancos rindieron por debajo de su nivel, muy por debajo de lo que deberían haber hecho para optar a inquietar al Barça, que a su vez rozó la perfección. De ahí el resultado de 3-7. A base de transformar en fácil lo difícil el conjunto de Juan Copa se ha acostumbrado a las grandes gestas. Pero esta es la realidad. Ganar al Barça no se hace todos los días. Ganar al Barça es casi un milagro. Y eso da más mérito a lo hecho hasta aquí. La liga se pone cuesta arriba, porque cuando los azulgrana cogen el ritmo de crucero ya no suelen fallar más, pero el Liceo no da nada por perdido. Hasta el final. Por eso es el Liceo.

Era una mala señal que en la primera jugada, nada más sacarse de centro, David Torres se resbalara sobre el círculo central permitiendo la primera llegada del Barça. Lo que podía haber sido una anécdota se convirtió en la alegoría del partido con un Barcelona en modo robot que parecía teledirigido, totalmente autómata y al que, con un ritmo devastador, le salía todo bien: efectivo y letal en ataque, solidario e implacable atrás y con un Aitor Egurrola impasible bajo palos 22 años y medio después de su debut en el mismo escenario. El Liceo, en cambio, no se encontraba cómodo, siempre iba por detrás, le faltaba toque, estaba nervioso, se le escapaban las bolas, los pases, los regates morían contra el rival salvo en las acciones de Roberto di Benedetto, el único que consiguió desbordar. Y al que, tirando solo de corazón, el guión del partido le iba hundiendo cada vez un poco más.

La salida del Barça fue una declaración de intenciones. Sin ningún tipo de especulación, a por todas. La del Liceo fue más de resistencia. Los azulgrana subieron líneas, presionaban muy arriba, obligaban a los de casa a jugar muy lejos de la portería, en una zona peligrosa porque perder una bola en esos dominios es una sentencia de muerte. Sabían de sobra los de Juan Copa que cualquier error, cualquier despiste, se paga caro. De ahí su cautela. Pero todos los planes se vinieron abajo cuando en dos minutos el Barcelona se puso con dos goles de ventaja. El primero, con suerte. Helder Nunes encontró vía libre para conectar uno de sus disparos. Carles Grau lo paró, pero la bola iba con tanta potencia que le rebotó en el hombro y se coló en la portería. Como para compensar, el portugués repitió al minuto siguiente, esta vez un golazo con todas las letras con un disparo mientras caía.

Juan Copa pidió tiempo muerto. Plan B. Edu Castro respondía metiendo a Nil Roca, más contención. La entrada de Di Benedetto dio otro aire al Liceo, que se fue reponiendo poco a poco, pero tampoco conseguían inquietar demasiado a Egurrola, timorato y sin definición. Ni a bola parada. Primero una directa de Adroher. Después un penalti de Torres. No fe hasta la tercera, tras una azul a Panadero, cuando llegó el 1-2 de Adroher, que pudo con la directa. Tanto habían remado los coruñeses para marcar para que a los siete segundos, en un claro despiste defensivo, encajar el tercero, de Pablo Álvarez, y justo antes del descanso. Un golpe prácticamente definitivo.

Porque la segunda parte fue una lenta agonía hacia la derrota. Ya se abrió con un palo de Pablo Álvarez. A la segunda ya no hubo más avisos. En una contra fugar, Pau Bargalló asistió mientras caía al suelo y Matías Pascual definió delante de Carles Grau. Todas las esperanzas, si es que quedaban, morían ahí. Y eso que el Liceo sobrevivió sin consecuencias a una azul a Adroher. Pero no a la décima falta, que aprovechó Pau Bargalló desde la directa. Recortó Torres, pero Helder Nunes volvió a ampliar desde el punto de penalti. Adroher hizo creer con otra directa. Con el 3-6 el Liceo tuvo ocasiones y se aferró al partido, pero perdonó lo pagó con el séptimo de Pascual.