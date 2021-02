Juan Copa no negó ayer la evidencia. “Nos han ganado bien”, dijo el técnico del Liceo tras la derrota por 3-7 contra el Barcelona en el Palacio de los Deportes de Riazor. “Solo podemos felicitar al Barcelona porque ha sido superior”, continuó y añadió: “Cuando nosotros ganamos en el Palau hicimos el partido que tocaba y hoy no. Nosotros no estuvimos bien y el Barça estuvo mucho mejor”. Para el entrenador verdiblanco una de las claves fue el 1-3, un gol que encajaron antes del descanso y justo después de haber marcado el 1-2 y que les afectó psicológicamente y divide el partido en dos, la primera parte e la que se compitió y la segunda en la que fue imposible meterles mano.

“La primera parte competimos bien, pero el primer y el tercer gol, si queremos ganarle al Barça, no pueden entrar, sobre todo el tercero. Nos íbamos a ir 1-2 al descanso. Esas cosas mentalmente afectan porque cometimos un error y contra el Barça sabemos que eso es letal”, analizó. “En la segunda cuando nada más empezar nos meten el cuarto ya fue muy difícil meterles mano”, siguió. “El Barça es un equipo que defiende muy bien y en ataque tuvieron una contundencia terrible. Poco más hay que decir”, decía resignado el coruñés.

El entrenador liceísta reconoció que no se esperaba esta versión del partido. “Sabíamos que la mejor versión contra el Barça para nosotros es ir a pocos goles. Utilizamos más el corazón, el empuje, el querer meternos rápido en el partido. Sí que con el 3-6 el equipo sacó carácter y tuvimos empuje, pero no nos estábamos jugando los tres puntos sino maquillar el resultado”, explicó. “El Barça es un equipazo, eso lo tenemos claro y eso habla bien de nosotros y de que hayamos sido capaces de competirles hasta aquí”, valoró también el técnico.

Copa aceptó la derrota, pero no se da por vencido. “No puedo ser pero tenemos que seguir. Estamos a tres puntos y quedan doce partidos. Ahora vamos detrás, tenemos que sumar y esperar que el Barça se deje los puntos en alguna pista”, advirtió e insistió en esa idea. Nadie debe darles por muertos: “Nosotros vamos a hacer nuestros números. Lo primero ir a Mataró el jueves a ganar y después esperar. Al Barça le quedan pistas muy difíciles, como Reus y Noia, que nosotros ya pasamos por allí”. Eso sí, el Liceo encadenó su segunda derrota seguida. “Quisimos toda la semana comentar que la derrota en Taradell no nos hacía daño... pero igual nos afectó un poco también. Han sido dos semanas duras y ahora lo único que me preocupa es levantar al equipo. Estamos haciendo una gran temporada, queda muchísima liga, queda la Copa del Rey, la Copa de Europa... tenemos que seguir peleando”, animó.